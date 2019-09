Chi è Giulia Violati, la bellissima figlia di Maria Grazia Cucinotta

editato in: da

Ha 18 anni è alta, slanciata, bruna e bella come la mamma, Maria Grazia Cucinotta. L’attrice siciliana ha postato sul suo profilo Instagram una delle rarissime foto che la vede in compagnia della figlia, Giulia Violati, in occasione di un traguardo importante:i suoi 18 anni.

La festa in onore di Giulia, a tema egiziano, è stato un momento di grande emozione e di grande gioia anche per i due genitori della neomaggiorenne: la Cucinotta e il marito Giulio Violati.

Un’occasione che ha spinto la madre a condividere con i suoi follower la gioia del momento del taglio della torta, svelando così qualcosa in più sulla figlia che ha sempre tenuto il più possibile lontano dai riflettori.

Proprio per la scelta dei genitori di tenere Giulia lontana dall’attenzione mediatica, di questa ragazza si conosce poco, e quello che si sa trapela dalle interviste della madre, la quale ogni volta che viene interrogata su di lei, non fa che ribadire quanto Giulia sia la cosa più importante della sua vita, l’amore più grande.

Giulia è nata dal matrimonio di Maria Grazia Cucinotta con l’imprenditore Giulio Violati. Un’unione felice, che dura dal 1995 e che è stata coronata dall’arrivo di questa figlia amatissima.

La madre ha raccontato che, dopo la maturità, la ragazza si iscriverà alla Luiss e che, tra i suoi sogni, c’è quello di un’esperienza lavorativa all’estero. Esperienza che mamma Maria Grazia sarà felice di farle vivere. Lei, d’altronde, ha lasciato la sua Messina a 18 anni e da allora ha girato e continua a girare il mondo per lavoro. Niente di strano dunque se, in questo, la figlia abbia voglia di seguire le orme della madre.

Ancora indecisa su quale mestiere farà, Giulia ha già affiancato la madre in un progetto cinematografico, contribuendo alla realizzazione di un film prodotto dalla Cucinotta sul tema del bullismo, “Teen”.

Il film è nato dall’idea di Giulia e da una sua brutta esperienza vissuta all’età di sei anni; tuttavia il cinema sembra non rientrare, per ora, nei suoi programmi.

“Pur essendo partita da lei l’idea di Teen, nella vita Giulia punta a fare tutt’altro. E se vorrà andare all’estero io le farò le valigie”, ha raccontato Maria Grazia Cucinotta. “Non è facile avere una madre ingombrante come me, che viene riconosciuta e fermata ovunque. Abbiamo cercato di darle sicurezza, facendole capire che lei è se stessa, con uno spazio privato che non deve essere invaso da me e che la mia fama non deve farle ombra.”

Ora che è maggiorenne, Giulia Violati è pronta per spiccare il volo nella sua vita, ma qualsiasi cosa sceglierà di fare, sarà sempre sostenuta dall’affetto della famosa mamma, che di lei dice con orgoglio: “È l’amore più puro”.