Nicole Minetti oggi, la sua nuova vita (di lusso) tra compagno e figlio

Fonte: IPA Nicole Minetti

Che fine ha fatto Nicole Minetti? Per diverso tempo il suo nome ha fatto discutere, tra scandali, polemiche, gossip e politica. Da igienista dentale a consigliere regionale della Lombardia dal 2010 al 2012 per volontà di Silvio Berlusconi, poi coinvolta in due inchieste molto note: il Rubygate e Rimborsopoli. Un’ondata mediatica decisamente clamorosa che l’ha spinta ad un certo punto ad uscire dalla scena pubblica e a lasciare l’Italia. Ora è riapparsa sulle pagine di un noto settimanale, che l’ha ritratta in un momento di quotidianità a Milano, insieme al compagno e al figlio.

Cosa fa oggi Nicole Minetti

Nicole Minetti è stata paparazzata dal settimanale Chi a Milano: prima al parco con il figlio, poi a fare la spesa con il compagno. Dopo aver lasciato l’Italia ha vissuto a Ibiza, dove ha incontrato il suo attuale fidanzato, Giuseppe Ciprani, erede della dinastia dell’Harry’s Bar. “Con lui ha girato il mondo, facendo base soprattutto sull’isola spagnola, a Monte Carlo e a New York”, ha raccontato la rivista. La storia tra Nicole e Cipriani è iniziata nel 2012, e tra alti e bassi, allontanamenti e riavvicinamenti, è arrivata fino ad oggi.

La coppia ha anche un figlio, che è stato fotografato con Nicole Minetti al parco. L’ex consigliera regionale si è mostrata nelle foto affettuosa e premurosa, oltre che molto attenta al piccolo. Con loro anche un cane di razza Terranova tutto nero. Come spifferato inoltre sempre da Chi, la Minetti negli ultimi anni è stata cercata da vari programmi tv specializzati in interviste-confessioni (si è vociferato di una chiamata da Belve di Francesca Fagnani) ma, almeno per il momento, ha preferito vivere ancora lontano dalla scena mediatica.

“Ci sono molte ferite aperte ed è sempre stata una ragazza spontanea – ha sottolineato Chi – “Quando parlo mi dicono che sbaglio”, ha confessato. Queste immagini raccontano la sua quotidianità, la sua nuova vita. Senza giudizi. Come si deve a chi ha scelto di non esporsi più”.

La nuova vita di Nicole Minetti

Da quando ha deciso di stare lontana dai riflettori Nicole Minetti ha quasi fatto perdere totalmente le sue tracce. Qualche anno fa, più precisamente nel 2021, ha annunciato l’apertura di un profilo privato ma poi ha cambiato idea. Quello che sta vivendo adesso è un nuovo (e diverso) capitolo della sua vita.

Nata a Rimini nel 1985, Nicole Minetti è figlia di Antonio Minetti, imprenditore attivo nell’organizzazione di eventi, e di Georgina Reid, inglese di Newcastle, insegnante di danza, e ha una sorella minore di nome Angelica. Ha studiato danza classica e moderna e dopo il diploma al liceo classico si è iscritta prima a biologia all’università di Bologna e, nel 2006, si è trasferita a Milano, a studiare Igiene dentale presso l’università Vita-Salute San Raffaele (è stata l’igienista dentale di Silvio Berlusconi). Nel novembre 2009 ha conseguito la laurea e successivamente la laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali.

La sua carriera in tv è iniziata quasi per caso. Nel 2007, mentre faceva colazione in un bar, è stata notata da un tecnico di produzione del programma Scorie condotto da Nicola Savino. In più è stata valletta in Stelle e note di Natale, Colorado Cafè e Hit Model. Nel 2010 è stata eletta consigliera regionale in Lombardia con il partito di Berlusconi e nella lista del Presidente Roberto Formigoni. In passato Nicole Minetti è stata legata a Claudio D’Alessio, il figlio più grande del cantante Gigi D’Alessio.