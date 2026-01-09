Divorzio Nicole Kidman e Keith Urban, la battaglia “stressante” per l’affido delle figlie

Nicole Kidman e Keith Urban avrebbero "lottato" per l'affido delle figlie: l'accordo sarebbe stato raggiunto dopo una battaglia stressante

IPA Nicole Kidman e Keith Urban

Dopo diciannove anni d’amore, Nicole Kidman e Keith Urban hanno ufficialmente divorziato. Ma gli ex hanno vissuto un periodo profondamente stressante per definire i dettagli dell’accordo: al centro di tutto l’affidamento delle figlie, Sunday (che ha 17 anni) e Faith (15 anni). Sulla base di quanto condiviso dai media, trascorreranno molto più tempo con la mamma (306 giorni all’anno, per la precisione). Il papà potrà vederle per 59 giorni, a fine settimana alterni, dal sabato alla domenica. Ma questo sarebbe stato stato un punto critico del loro addio: i dettagli.

Nicole Kidman e Keith Urban, la battaglia per l’affido delle figlie

Il divorzio tra Nicole Kidman e Keith Urban non è stato privo di momenti complessi. A rivelare la battaglia degli ormai ex coniugi per l’affido delle figlie è stato Page Six, che ha ottenuto l’accordo di custodia: sono trascorsi pochi mesi da quando è stato ufficializzato l’addio di una delle coppie più longeve di Hollywood, dopo 19 anni di matrimonio. “L’unica cosa che è diventata un punto critico è stata la custodia di Sunday e Faith”, ha rivelato una fonte al Daily Mail. “Inizialmente Keith chiedeva di poter trascorrere lo stesso tempo con le figlie“.

Per la Kidman, è stato un periodo parecchio stressante, con il “fantasma” del suo passato a farsi presente. “Dopo quasi 20 anni di matrimonio, sa bene quanto Keith possa essere testardo. Era ansiosa e angosciata dal fatto che lui non si muovesse. Questo beneficio non le è stato concesso quando ha divorziato da Tom Cruise”. Quando ha divorziato da Tom Cruise, infatti, l’attrice ha concordato l’affidamento congiunto dei figli Isabella e Connor, che però hanno scelto di vivere maggiormente con il papà.

“Keith Urban ha fatto marcia indietro”

Come si è risolta la questione? Alla fine è stato proprio Urban a fare un passo indietro. Quest’ultimo ha il suo tour, le date in programma, e la flessibilità non è dalla sua: al contrario, la Kidman, se non si trova sul set, trascorre moltissimo tempo a casa. E inoltre può sempre portare le figlie sul set, e l’atmosfera è ben diversa rispetto al backstage di un concerto. “Keith sapeva che non avrebbe mai vinto la battaglia in tribunale e alla fine ha fatto marcia indietro. È stato allora che è stato raggiunto un accordo sul divorzio”, ha aggiunto la fonte.

C’è poi un’altra indiscrezione: nonostante il desiderio di Urban di trascorrere più tempo con le figlie, in realtà non ci sarebbe mai stato un punto tanto critico durante il divorzio. Al momento la famiglia vive nella casa a Nashville, e Sunday Rose e Faith hanno trascorso il Ringraziamento, il Natale, la Vigilia di Capodanno e il compleanno di Faith proprio con la mamma. Per Keith, le nuove dinamiche familiari sono difficili da accettare: per lui è stato “straziante” perdere il compleanno della figlia, e si sente “completamente perso”. In realtà, secondo sempre le indiscrezioni, la Kidman non avrebbe voluto divorziare. “Stava cercando di salvare le cose”. Poi, però, è circolato il rumor su una nuova donna al fianco di Urban.

