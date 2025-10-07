Nicole Kidman ha preso parte alla Paris Fashion Week nella serata del 6 ottobre 2025. L'attrice era in compagnia delle due figlie con un look semplicissimo

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Nicole Kidman e le figlie

La Paris Fashion Week è giunta alle battute finali. La seguitissima manifestazione di moda si chiuderà, infatti, il 7 ottobre 2025 dopo diversi giorni di defilé ed eventi straordinari, che hanno avuto luogo nella capitale francese. Molte le star internazionali che hanno voluto prendere parte alle diverse giornate dedicate allo stile e, tra queste, anche un’attrice davvero molto amata.

Nicole Kidman, infatti, ha partecipato alla sfilata di Chanel e ha portato con sé le sue due figlie, Faith e Sunday. Le tre donne sono apparse più belle che mai e hanno scelto un look incentrato sulla semplicità. Ma la serenità dell’artista potrebbe essere inficiata da una specifica clausola del suo accordo prematrimoniale, che le potrebbe far perdere molti soldi.

Nicole Kidman alla Paris Fashion Week

Nicole Kidman è volata a Parigi nella serata del 6 ottobre 2025 per partecipare alla Paris Fashion Week e, in particolare, alla sfilata di Chanel. L’attrice ha scelto di andare controcorrente indossando un look semplicissimo per l’evento di moda, composto da un semplice jeans largo, accompagnato da una camicia bianca. L’outfit, quindi, non poteva essere più semplice ma, in ogni caso, Nicole Kidman è sembrata affascinante come sempre.

Oltre al look essenziale, l’attrice ha sfoggiato un nuovo taglio di cappelli, che esaltava ulteriormente il suo sguardo magnetico. Nicole Kidman, infatti, si è mostrata in pubblico con una nuovissima frangia, più lunga nei lati e meno al centro, che arricchiva la sua chioma color miele, lunga fin sotto le sue spalle.

IPA

Accanto a lei anche le figlie Faith e Sunday con un look semplice coordinato a quello della mamma. La prima delle due, infatti, ha indossato un vestito aderente nero e corto, completando il suo look con un giubbottino di jeans corto. Sunday, invece, ha scelto di presentarsi alla Paris Fashion Week con un pantalone simile a quello della madre e con lo stesso taglio largo, accompagnato da un gilet rosso.

Le tre hanno dimostrato quanto si può essere affascinanti anche con degli outfit semplicissimi.

Nicole Kidman, la clausola pre-matrimoniale

Nicole Kidman e Keith Urban hanno deciso di separarsi di recente, dopo ben 19 anni di matrimonio. La coppia avrebbe preso questa decisione, secondo le indiscrezioni, dopo un periodo complicato, in cui già avevano deciso di vivere separati. Alcuni rumors parlano dell’esistenza anche di una nuova presunta relazione dell’ex marito della star di Hollywood.

In ogni caso, malgrado l’attrice sembra fosse contraria al divorzio, Keith Urban potrebbe guadagnare molto da questo punto definitivo messo alla loro storia. In particolare una clausola pre-matrimoniale, la cocaine clause, andrebbe totalmente a suo vantaggio. In questa specifica parte del loro patto, i due ex coniugi si sarebbero accordati su un pagamento in denaro che l’attrice avrebbe corrisposto al marito per ogni anno da lui passato lontano dalla droga.

Facendo due conti si tratterebbe addirittura di oltre 11 milioni i dollari, che adesso Nicole Kidman gli dovrebbe versare in quanto Keith Urban sarebbe in grado di dimostrare la sua disintossicazione, grazie a dei certificati medici, come riportato da Il Fatto Quotidiano. La clausola sarebbe stata sottoscritta al momento del loro matrimonio nel 2006.