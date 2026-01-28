A Parigi, da Chanel, Nicole Kidman ha saputo rubare la scena alle modelle dal front row: tutto quello che sappiamo sul suo look, in perfetto equilibrio tra eleganza e mistero

IPA Nicole Kidman

Fine gennaio, Paris Haute Couture Week 2026: si sa, in questi frangenti nonostante lo spettacolo magnifico non è affatto raro che l’attenzione generale si sposti dalla pedana al front row, specie se ad occuparla è una vera diva. Stiamo parlando di Nicole Kidman, la quale ha fatto il suo ingresso trionfale da Chanel con una mise mozzafiato ed una disinvoltura da fare invidia a chiunque. Si trattava, ovviamente, di un total look firmato dalla maison francese: scopriamolo insieme nel dettaglio. Un piccolo indizio in anteprima? Un film che noi tutti conosciamo alla perfezione: Il Cigno Nero.

Nicole Kidman ruba la scena da Chanel: il total black piume e paillettes da vera diva

Seduta a godersi la sfilata in mezzo a Dua Lipa, Vanessa Paradis, Gracie Abrams e Anna Wintour, a spiccare era comunque lei: da Chanel, a Parigi, Nicole Kidman ha riproposto l’eleganza immortale del neutro per eccellenza, con un pizzico aggiuntivo di seduzione e mistero.

Protagonista del look era una sorta di abito doppio: la gonna, lunga sino al ginocchio, era interamente costellata di paillettes nere e piatte, lì a catturare la luce in modo discreto al minimo movimento, ed era sovrastata da un minidress in seta dello stesso colore ad introdurre fluidità e contrasto al tutto. Quel che si dice un outfit monocromatico da manuale, sì, ma ricco di sfumature e riflessi mai visti prima.

IPA

A conferire ancor più carattere al secondo capo erano delle vaporose bordature in piume, bianche e nere, poste su punto vita basso, tasche e collo. Non un semplice ornamento, ma un elemento narrativo, piuttosto: tra leggerezza ed eleganza, l’immagine che affiora alla mente è quella del cigno nero, figura che nel tempo ha più volte ispirato la moda così come il cinema. D’altronde l’universo del fashion, come noi, ha da sempre guardato al mondo animale come una fonte di inesauribile ispirazione, rielaborandolo spesso e volentieri in chiave couture.

A cingere le spalle dell’attrice australiana ecco poi una giacca in morbido jersey, con quattro tasche e collo in raso nero a contrasto, mentre completavano l’ensemble delle décolleté bicolor dalla punta squadrata, parte dell’inconfondibile visione di Matthieu Blazy.

Tra le sue mani, invece, in foto si vede l’iconico bauletto nero pitonato di Chanel, dalla chiusura a girello, e mentre lo sguardo viene schermato da un paio di occhiali dalle lenti scure ai lobi luccicano degli orecchini pendenti in oro bianco, dal motivo botanico.

Nicole Kidman e Keith Urban, il divorzio è ufficiale

A Parigi Nicole Kidman ha letteralmente brillato, ma ad Hollywood l’ennesima favola è sfumata: stiamo chiaramente parlando della fine del suo matrimonio con Keith Urban, unione durata vent’anni — o, meglio, sarebbero stati tali il prossimo giugno — ma naufragata a causa di “differenze inconciliabili”. Conosciutisi nel lontano 2005, i due erano diventati marito e moglie nel giugno dell’anno successivo, a Sydney, ed il resto è storia.

A chiedere il divorzio, lo scorso ottobre, era stata l’attrice: tra le cause dell’addio pare vi sia una terza persona, molto vicina all’artista. Nessun dramma, però: beni separati, nessuno dovrà pagare gli alimenti all’altro mentre come genitore affidatario delle figlie ancora adolescenti è indicata lei. L’accordo prevede inoltre persino una clausola di riservatezza, secondo cui nessuna delle due parti possa parlare male dell’ex, al solo scopo di proteggere Sunday Rose e Faith Margareth: “Incoraggeranno ogni figlia a continuare ad amare l’altro genitore e a sentirsi a proprio agio in entrambe le famiglie”, si legge. Quel che si dice un lieto fine alternativo, insomma.