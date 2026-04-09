"Margo's Got Money Troubles" sta arrivando: all'anteprima di New York Nicole Kidman ha sfoggiato un look del tutto inaspettato, all'insegna delle trasparenze e dal tocco surrealista. Tutti i dettagli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Nicole Kidman

La scandalosa quanto persistente ossessione per tutto ciò che è sheer, audace, non smette di fare breccia nel cuore delle fashionistas di tutto il mondo: stagione dopo stagione, passerella dopo passerella, red carpet dopo red carpet, palco dopo palco, il vedo-non vedo è oramai da considerarsi quasi un tacito dress code.

Tutto ciò che è cool è oggi declinato in sensualità e trasparenza, ed ogni It Girl lo sa bene. Anche meglio Nicole Kidman: in occasione della première di Margo’s Got Money Troubles l’attrice australiana ha voluto dire la sua in merito alla tendenza, e non è certo passata inosservata. Vediamola.

Nicole Kidman, le trasparenze che non ti aspetti: il look per “Margo’s Got Money Troubles”

Margo’s Got Money Troubles sta arrivando: la nuova serie tv dramedy, audace e commovente, firmata Apple TV sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal prossimo 15 aprile, con Elle Fanning nei panni di una giovane madre e aspirante attrice, Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. Un cast stellare, insomma, attualmente impegnatissimo nel periodo di promozione del progetto.

Tra grande emozione e picchi altissimi di glamour, alla prima newyorkese è stata Nicole Kidman ad aver saputo decisamente attirare ogni sguardo su di sé: il look scelto? Dal non so che di familiare.

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Si trattava di un clamoroso pezzo estrapolato dalla sfilata autunno/inverno 2026 di Maison Schiaparelli, quindi in perfetto equilibrio tra surrealismo e sexyness: parliamo di un completo attillato a due pezzi, composto da un particolarissimo top con zip orizzontale e una gonna a tubino. Ma non una qualsiasi.

A caratterizzare entrambi i capi era infatti una trama bianca, posta sia sul davanti che sul retro, simile a delle realistiche squame di pesce. Queste, insieme a dei ricami neri, facevano contrasto con le maniche sheer della porzione superiore e gli inserti neri trasparenti ad effetto collant della tube skirt. Rispetto a quanto visto in passerella lo scorso marzo, quest’ultima era tenuta leggermente più alta sui fianchi e non vi era nessuna traccia della cintura.

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Finivano il tutto dei sandali neri con tacco alto e silhouette a punta firmati Gianvito Rossi, e un orologio Ortega. Un semiraccolto mosso e scultoreo (a cura del leggendario Adir Abergel) ed un make-up intenso sugli occhi costituivano infine il beauty look.

“Margo’s Got Money Troubles”, di cosa parla la nuova serie tv con Nicole Kidman e Elle Fanning

C’è grande curiosità in merito all’imminente uscita di Margo’s Got Money Troubles: disponibile in esclusiva su Apple TV dal prossimo 15 aprile, si tratta di una serie dramedy basata sul celebre romanzo di Rufi Thorpe che segue le vicende di Margo Millet (Elle Fanning), giovane madre single e aspirante scrittrice che, rimasta incinta del suo professore universitario, decide di aprire un profilo OnlyFans per far fronte ai suoi gravi problemi finanziari.

Mentre Michelle Pfeiffer veste i panni della madre Shyanne, ex cameriera di Hooters e madre single pronta a risposarsi, vedremo Nicole Kidman un po’ più avanti nella trama come ex wrestler e avvocata specializzata in cause di affidamento. Completano il cast Michael Angarano e Marcia Gay Harden.