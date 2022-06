“Ho il viso pieno di bolle”: la confessione di Aurora Ramazzotti su Instagram

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

Il primo sole, l’estate, la voglia di libertà. Aurora Ramazzotti non è abituata a nascondersi e, anche questa volta, ha voluto condividere con i suoi follower qualcosa di molto personale che riguarda la sua pelle. Dopo la sua lunga battaglia contro l’acne, combattuta in gran parte sui social, la giovanissima conduttrice ha scelto di aprirsi ancora e mostrare cosa le sia accaduto a seguito di una lunga esposizione ai raggi del sole.

Aurora Ramazzotti, come ha scoperto dell’allergia al sole

Una confessione, certo, ma resa con la sua consueta ironia. Aurora Ramazzotti ha spiegato di essere allergica al sole, disturbo che le causa un serio sfogo cutaneo, in particolare sulla fronte: “Brava Aurora, prendi il sole sapendo di essere allergica” – ha dichiarato su Instagram – “Quello che mi è stato detto è che non c’è molto da fare, a parte ovvi cicli di integrazione pre-estate che io non faccio perché mi pesa il c**o, ma dovrei. La cosa più efficace è non esporsi al sole, chi mi segue da un po’ mi ha vista costantemente con un cappellino e sotto l’ombrellone fissa”.

E continua: “Soffro di allergia al sole solo sul viso su tutto il resto del corpo il sole mi saluta, arriva e se ne va! Non prendete il sole che tanto fa invecchiare. Noi bianchi ma giovani!”.

Si tratta dunque di un problema circoscritto, che si presenta unicamente a seguito di un’esposizione prolungata al sole sebbene sotto protezione. Ne ha parlato apertamente, com’è abituata a fare da sempre, senza però voler dare dei consigli medici per superare il problema. Ben diversa, invece, è stata la sua lotta contro l’acne – non ancora vinta completamente – che ha normalizzato pubblicando spesso immagini al naturale, senza filtri, accompagnandole da pensieri, dichiarazioni, impressioni.

Aurora Ramazzotti, il suo calvario con l’acne

Non si può definire solo una figlia d’arte. Dai genitori – Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti – ha certamente ereditato il talento per lo spettacolo, ma è con il suo modo di comunicare che ha conquistato il pubblico. Aurora Ramazzotti si racconta sempre senza filtri, senza orpelli, con l’intento di mostrare un lato di sé che potrebbe rimanere nascosto dietro il nome, la fama e il fascino patinato di una vita che invece sta vivendo come tutti i giovani della sua età.

Riguardo al suo problema con l’acne, aveva raccontato: “Ho fatto ogni esame possibile immaginabile (veramente), smesso di mangiare molti alimenti a cui pensavo di essere intollerante e visto tanti di quegli specialisti da perdere le speranze. Perché combattere con la propria pelle è così: se non l’hai provato non puoi capire quanto sia frustrante non riuscire a trovare la causa. Ogni tentativo è un terno al lotto e, quando va male, una sconfitta da incassare ed elaborare”.

Un percorso lungo, che sembrava non avere una fine. Col tempo, però, ha imparato ad amarsi per quella che è. Lo specchio ha smesso di essere un nemico, soprattutto quando ha capito che era davvero inutile combattere contro se stessa. Anzi, la forza di accettarsi e di valorizzarsi l’ha dovuta cercare proprio nel suo animo, l’unico che è stato in grado di suggerirle quale fosse la strada giusta da percorrere: “Lo stesso specchio ha perso d’importanza non ci combatto più, e quando mi ci imbatto non mi sento di festeggiare per i risultati ottenuti perché ho capito che la pelle ci parla. Al posto di maltrattarla con prodotti che non fanno che peggiorare la situazione e appesantirla con farmaci non necessari, condizionati da ciò che leggiamo e vediamo in giro, va curata, nel vero senso della parola, con costanza, delicatezza e amore. Da lì in poi sarà lei a farci capire quando sta bene o male”.

Al suo fianco, da anni, c’è Goffredo Cerza. Che sì, l’ha sempre fatta sentire bellissima.