Michelle Hunziker e Giulio Berruti, “Aurora Ramazzotti colpita”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la reazione di Aurora Ramazzotti

Procede a gonfie vele la relazione tra Michelle Hunziker e Giulio Berruti. Insieme solo da qualche mese i due sono inseparabili e lui ha già avuto modo di conoscere le figlie della soubrette svizzera. In particolare avrebbe colpito molto Aurora Ramazzotti, da sempre legata alla madre, che non avrebbe esitato a dare la propria benedizione a questa nuova, chiacchieratissima, unione.

Michelle Hunziker e Giulio Berruti, la reazione di Aurora Ramazzotti

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, “Aurora Ramazzotti fa il tifo per l’amore appena sbocciato tra sua madre e il fascinoso attore romano”.

A quanto pare la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sarebbe stata “colpita dalla serietà e dai modi eleganti di Giulio Berruti, da uomo d’altri tempi. La ragazza è felice nel vedere la mamma serena e innamorata”.

A Milano si mormora che Berruti potrebbe essere invitato a un evento molto importante per la Hunziker: il matrimonio di Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, previsto in Sicilia il prossimo luglio.

Un’occasione speciale che potrebbe rappresentare il debutto ufficiale del 41enne come parte integrante della famiglia. Se confermata, la sua presenza sarebbe un segnale inequivocabile della solidità del rapporto con Michelle Hunziker che, dopo la separazione da Tomaso Trussardi, ha dovuto fare i conti con una serie di flirt e liaison mai decollate davvero. Ora, però, tutto sarebbe diverso.

Michelle Hunziker svela perché con Giulio Berruti è tutto diverso

In una recente intervista con Silvia Toffanin, Michelle Hunziker non ha nascosto la propria felicità per questo nuovo capitolo sentimentale. “Sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera”, ha dichiarato a Verissimo. I due si conoscevano da tempo ma solo lo scorso dicembre è scoccata la scintilla, quando si sono rivisti ad un evento.

Al settimanale Chi la conduttrice ha rimarcato quanto questo rapporto con Berruti sia diverso da quelli del passato: “Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me”.

Nessuna dichiarazione, invece, da parte dell’attore che, dopo aver lavorato a diverse fiction di successo, ha deciso di darsi da fare anche come dentista e medico estetico: possiede infatti uno studio a Roma.

Tra cuore e affari: una sintonia che guarda anche al futuro

E infatti se l’intesa sentimentale appare evidente, c’è anche un altro aspetto che rende questa coppia particolarmente compatibile: il lavoro. Non solo entrambi conoscono bene il mondo dello spettacolo, con tutte le dinamiche che questo comporta, ma condividono anche una forte vocazione imprenditoriale.

Michelle Hunziker, oltre alla carriera televisiva, è infatti impegnata nella guida di un’azienda specializzata nella produzione di integratori e cosmetici. Giulio Berruti, dal canto suo, oltre alla professione di odontoiatra e medico estetico, ha sviluppato negli ultimi anni una propria linea di prodotti dedicati alla bellezza e al benessere.

Una convergenza che è stata definita nell’ultimo periodo “un affare di cuore e lavoro”, sottolineando come il loro rapporto possa trovare terreno fertile non solo sul piano affettivo, ma anche su quello professionale. La condivisione di passioni, obiettivi e visioni imprenditoriali rappresenta così un ulteriore collante in un’intesa pronta a spiccare il volo.