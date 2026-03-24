Michelle Hunziker registra il nuovo programma, ad aspettarla c’è Giulio Berruti

Arrivano le prime foto di Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme: tra backstage e viaggi, la nuova coppia esce allo scoperto dopo mesi di incontri segreti

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Ufficio Stampa Mediaset Michelle Hunziker

Tutto vero: Michelle Hunziker e Giulio Berruti si frequentano. Dopo i primi rumors arrivano le foto dei due insieme che non si nascondono più. I paparazzi hanno sorpreso la nuova coppia dietro le quinte di Battiti Live Spring, il nuovo programma Mediaset che la showgirl svizzera ha registrato lo scorso fine settimana a Ferrara.

Le prime foto di Michelle Hunziker e Giulio Berruti insieme

Le prime immagini di Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono state pubblicate dal settimanale Chi. Come racconta la rivista la conduttrice e l’attore e medico estetico sono stati immortalati dietro le quinte di Battiti Live Spring, spin off musicale del più noto Battiti Live.

Nelle immagini si vede Berruti che aspetta la Hunziker. Poi, insieme, attraversano il backstage e si dirigono su un van che li porterà a Milano, sotto casa della conduttrice. Salutano tutti e sorridono, prima di salire sulla vettura.

Come si legge sul magazine, “Berruti e la Hunziker si conoscevano da tempo, ma si sono rivisti lo scorso dicembre ad un evento in Svizzera. A febbraio, hanno cominciato a vedersi a Roma. Di recente hanno trascorso anche un weekend in Svizzera”.

Per il momento nessun commento da parte dei diretti interessanti, entrambi molto riservati sul fronte privato. Non solo, sia Michelle sia Giulio escono da storie d’amore finite male.

Mediaset/IPA

La Hunziker, che ha compiuto 49 anni lo scorso gennaio, ha chiuso da qualche mese il legame con Nino Tronchetti Provera sbocciato la scorsa estate. L’ennesima liaison tramontata dopo la separazione da Tomaso Trussardi, il secondo ex marito di Michelle.

Dal canto suo Berruti, 41 anni, è reduce dalla rottura con Maria Elena Boschi. Una rottura arrivata come un fulmine a ciel sereno: si parlava di matrimonio, di figli, ma poi ogni progetto è naufragato.

Oggi l’ex Ministro è innamorata dell’avvocato romano Roberto Vaccarella mentre Giulio era stato avvistato con una ragazza di nome Delfina. Ora però la liaison con la showgirl svizzera cambia tutto.

Nuovo inizio per Michelle Hunziker (che torna anche in tv)

Sebbene Michelle Hunziker abbia più volte raccontato di sentirsi serena anche da sola, la sintonia con Giulio Berruti sembra indicare l’inizio di una nuova fase della sua vita sentimentale. Un capitolo ancora tutto da scrivere, che arriva proprio mentre la conduttrice si prepara ad affrontare una stagione televisiva ricca di impegni e novità.

L’ex moglie di Eros Ramazzotti è infatti pronta a tornare protagonista su Mediaset con un progetto molto atteso. Oltre alla versione primaverile di Battiti Live, nelle prossime settimane sarà infatti al timone di Karaoke, format storico della televisione italiana che tornerà in una nuova veste. Per Michelle si tratta di una sfida importante e allo stesso tempo di un ritorno a uno show popolare e leggero, perfettamente in linea con il suo stile solare e coinvolgente.

In questo periodo di grande fermento professionale, anche la sfera privata riesce dunque a regalare qualche sorpresa. Resta quindi da capire quando Michelle Hunziker e Giulio Berruti ufficializzeranno il loro amore o se preferiranno essere più cauti. Chi vivrà, vedrà.