Maria Elena Boschi “di nuovo felice e innamorata”: baci con Vaccarella

IPA Maria Elena Boschi

Non potrebbe essere più felice Maria Elena Boschi: la sua storia d’amore con Roberto Vaccarella procede a gonfie vele, come testimoniano alcuni scatti rubati che mostrano la coppia complice e innamorata. L’occasione? Una cena con amici, che ha visto la deputata e l’avvocato seduti vicini, a scambiarsi baci e sguardi d’intesa.

Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella, un amore “al bacio”

Ormai fanno coppia fissa da qualche mese e non hanno più alcuna intenzione di nascondersi: Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella vivono il loro sentimento alla luce del sole, e lei sembra aver ritrovato la serenità che aveva perso dopo la fine della storia d’amore con Giulio Berruti al fianco dell’avvocato romano. E pare che anche le persone vicine alla capogruppo di Italia Viva confermino quanto lei sia felice insieme al nuovo compagno, come fa sapere il settimanale DiPiù: “Maria Elena ride, scherza, è sempre di buon umore. È di nuovo felice e innamorata“.

Le foto pubblicate dal giornale del resto non mentono: l’ex ministra e Vaccarella appaiono complici: “l loro sguardi – scrive il settimanale – si incrociano, finché lei lo stringe e lo bacia”. Una volta finita la cena la coppia è salita insieme in motorino “via, nella notte romana, come farebbero due ragazzi del liceo, spensierati e sorridenti, raggiungono il palazzo in cui abita Maria Elena”, si legge su DiPiù. E chi li conosce conferma che “sono sempre più uniti”.

La storia d’amore

Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella si frequentano ormai da qualche mese, da quando la deputata e il suo ex Giulio Berruti hanno scritto la parola fine alla loro storia d’amore. Una rottura arrivata quando si parlava di figli e matrimonio: “Con dispiacere, confermo che la nostra storia è finita“, aveva dichiarato Boschi a Chi.

Ma poco dopo la chiusura con l’attore, l’ex ministra è tornata a sorridere con l’avvocato. Anche qualche settimana fa la coppia era stata avvistata insieme, in occasione del compleanno di Maria Elena Boschi. La deputata infatti ha da poco spento 45 candeline e per celebrare la ricorrenza si è concessa una romantica cena con Roberto Vaccarella. I due erano stati pizzicati per le vie della Capitale dai fotografi del settimanale Chi poco prima dell’ingresso nel ristorante, dove hanno trascorso la serata.

Stando a quanto riportato dal settimanale, Maria Elena Boschi ha raggiunto il compagno sotto casa sua, in zona Parioli, poi è salita nell’appartamento di Vaccarella e dopo mezz’ora è uscita abbracciata a lui per dirigersi verso il ristorante. “Visibilmente innamorati, si baciano con trasporto prima di salire in motorino“, si legge sulla rivista. La coppia ha fatto ritorno sotto casa di Vaccarella poco prima della mezzanotte e l’ex ministra e sarebbe rimasta tutta la notte a casa del compagno.

Non si conoscono molti dettagli sulla loro storia d’amore, ma lo scorso novembre la coppia era stata immortalata per la prima volta insieme a Capalbio, nei pressi della casa che il legale possiede, durante un weekend romantico. Sarebbe il loro posto del cuore, “perché è lì che si sono conosciuti”, fa sapere DiPiù.