Chi è Roberto Vaccarella, il nuovo amore di Maria Elena Boschi dopo l’addio a Giulio Berruti

Noto avvocato, Roberto Vaccarella sarebbe l'uomo che ha rubato il cuore di Maria Elena Boschi dopo la fine del legame con Giulio Berruti

Pubblicato: 24 Ottobre 2025 20:28

IPA
Maria Elena Boschi

Roberto Vaccarella è il nuovo amore di Maria Elena Boschi, arrivato dopo l’addio a Giulio Berruti. L’attore e la politica sono stati legati per diversi anni: una relazione importante, terminata dopo che i due avevano parlato di matrimonio e figli.

Chi è Roberto Vaccarella, nuovo amore di Maria Elena Boschi

Secondo quanto riportato da Dagospia, Maria Elena Boschi dopo la fine del legame con Giulio Berruti avrebbe iniziato a frequentare un’altra persona. Lui è Roberto Vaccarella, di professione avvocato. La coppia è stata paparazzata durante una breve vacanza a Capalbio, dove il legale possiede una villa.

Di lui si sa poco e niente, l’unica certezza è che è un professionista affermato e molto apprezzato, ma soprattutto è il fratello di Elena, compagna di Giovanni Malagò. In passato sarebbe stato legato a Lavinia Spingardi, giornalista di Sky. Maria Elena e Roberto si starebbero frequentando da poco e la loro love story sarebbe solo all’inizio, per questo avrebbero scelto di tenerla privata, almeno per ora.

La storia con Berruti sarebbe terminata, in ogni caso, a settembre del 2025, dopo un periodo di crisi.

L’addio fra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

L’addio fra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è stato confermato, dopo numerose indiscrezioni, proprio dalla politica che al settimanale Chi ha risposto alla domanda se i due si fossero detti addio: “Purtroppo sì”. Fonti vicine alla coppia parlano di una rottura su cui non si potrebbe più tornare indietro, una scelta dolorosa, ma necessaria, che avrebbe spinto Giulio e Maria Elena a dividersi.

Eppure sino a poco tempo fa i due apparivano innamoratissimi, tanto da parlare di matrimonio e figli. Giulio Berruti in diverse interviste e anche nel suo viaggio a Pechino Express, aveva confessato di sognare una famiglia con la compagna.

“Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi – aveva detto commosso -. È una cosa che vogliamo entrambi, io e Maria Elena Boschi. È da un po’ che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto”.

Dopo l’incontro, avvenuto nel 2020, Maria Elena e Giulio non si erano più lasciati, costruendo un legame che la stessa Boschi definiva “solido e che migliora nel tempo”. “Abbiamo interessi diversi e siamo entrambi molto occupati – aveva raccontato lei, parlando di una coppia innamorata come tante. Quando non fa il medico e recita sul set, Giulio viaggia molto all’estero. Il segreto è ritrovarsi la sera a casa: aver voglia di condividere e di fare progetti comuni”.

Non solo: la politica aveva parlato anche di possibili nozze, scherzando spesso su una proposta che non è mai arrivata. Non è chiaro cosa sia accaduto e perché Berruti e la Boschi si siano lasciati. Di certo l’annuncio arriva mesi dopo la rottura ufficiale con entrambi già impegnati a ricostruire le loro esistenze.

Maria Elena ha scelto di farlo accanto a Roberto Vaccarella, mentre Giulio Berruti risulta – almeno per ora – ancora single. Di certo sia l’attore che la politica, col tempo, troveranno modo e spazio per raccontare quando accaduto.

