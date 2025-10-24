Chi è Roberto Vaccarella, il nuovo amore di Maria Elena Boschi dopo l’addio a Giulio Berruti

Noto avvocato, Roberto Vaccarella sarebbe l'uomo che ha rubato il cuore di Maria Elena Boschi dopo la fine del legame con Giulio Berruti

IPA Maria Elena Boschi

Roberto Vaccarella è il nuovo amore di Maria Elena Boschi, arrivato dopo l’addio a Giulio Berruti. L’attore e la politica sono stati legati per diversi anni: una relazione importante, terminata dopo che i due avevano parlato di matrimonio e figli.

Chi è Roberto Vaccarella, nuovo amore di Maria Elena Boschi

Secondo quanto riportato da Dagospia, Maria Elena Boschi dopo la fine del legame con Giulio Berruti avrebbe iniziato a frequentare un’altra persona. Lui è Roberto Vaccarella, di professione avvocato. La coppia è stata paparazzata durante una breve vacanza a Capalbio, dove il legale possiede una villa.

Di lui si sa poco e niente, l’unica certezza è che è un professionista affermato e molto apprezzato, ma soprattutto è il fratello di Elena, compagna di Giovanni Malagò. In passato sarebbe stato legato a Lavinia Spingardi, giornalista di Sky. Maria Elena e Roberto si starebbero frequentando da poco e la loro love story sarebbe solo all’inizio, per questo avrebbero scelto di tenerla privata, almeno per ora.

La storia con Berruti sarebbe terminata, in ogni caso, a settembre del 2025, dopo un periodo di crisi.

L’addio fra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

L’addio fra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è stato confermato, dopo numerose indiscrezioni, proprio dalla politica che al settimanale Chi ha risposto alla domanda se i due si fossero detti addio: “Purtroppo sì”. Fonti vicine alla coppia parlano di una rottura su cui non si potrebbe più tornare indietro, una scelta dolorosa, ma necessaria, che avrebbe spinto Giulio e Maria Elena a dividersi.

Eppure sino a poco tempo fa i due apparivano innamoratissimi, tanto da parlare di matrimonio e figli. Giulio Berruti in diverse interviste e anche nel suo viaggio a Pechino Express, aveva confessato di sognare una famiglia con la compagna.

“Avere figli è una cosa bellissima che a volte capita, a volte non capita, nemmeno se lo vuoi – aveva detto commosso -. È una cosa che vogliamo entrambi, io e Maria Elena Boschi. È da un po’ che ci stiamo lavorando. E sarebbe molto bello. Quindi speriamo arrivi presto”.

Dopo l’incontro, avvenuto nel 2020, Maria Elena e Giulio non si erano più lasciati, costruendo un legame che la stessa Boschi definiva “solido e che migliora nel tempo”. “Abbiamo interessi diversi e siamo entrambi molto occupati – aveva raccontato lei, parlando di una coppia innamorata come tante. Quando non fa il medico e recita sul set, Giulio viaggia molto all’estero. Il segreto è ritrovarsi la sera a casa: aver voglia di condividere e di fare progetti comuni”.

Non solo: la politica aveva parlato anche di possibili nozze, scherzando spesso su una proposta che non è mai arrivata. Non è chiaro cosa sia accaduto e perché Berruti e la Boschi si siano lasciati. Di certo l’annuncio arriva mesi dopo la rottura ufficiale con entrambi già impegnati a ricostruire le loro esistenze.

Maria Elena ha scelto di farlo accanto a Roberto Vaccarella, mentre Giulio Berruti risulta – almeno per ora – ancora single. Di certo sia l’attore che la politica, col tempo, troveranno modo e spazio per raccontare quando accaduto.