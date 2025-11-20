Maria Elena Boschi esce allo scoperto col nuovo amore, il weekend a Capalbio

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Maria Elena Boschi

Per Maria Elena Boschi è davvero un nuovo inizio: la deputata di Italia Viva, dopo cinque anni d’amore con Giulio Berruti, è uscita allo scoperto con il suo nuovo (e presunto) amore. Da qualche tempo si parla di un nuovo compagno al fianco della politica, e le ultime foto non fanno che confermare le voci di una frequentazione recente e che potrebbe diventare molto importante.

Maria Elena Boschi, weekend a Capalbio con Roberto Vaccarella

È da qualche tempo che si rincorrono le voci sul nuovo amore di Maria Elena Boschi e adesso arrivano le foto del settimanale Chi a confermare questa nuova liason. La deputata e Giulio Berruti si sono detti addio dopo ben cinque anni d’amore, ma entrambi sembrano aver voltato pagina senza troppe difficoltà. L’attore – che negli ultimi anni si è dedicato sempre di più alla sua professione di odontoiatra e medico estetico – è stato avvistato di recente con Delfina, amica avvocato, con cui ha mostrato di avere una certa complicità.

E Maria Elena Boschi sembra essere sempre più vicina a Roberto Vaccarella, anche lui avvocato, piuttosto facoltoso, che porta avanti lo studio romano di famiglia. È il fratello di Elena Vaccarella, la compagna di Giovanni Malagò, ex presidente del Coni.

I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi ed è chiaro non hanno più voglia di nascondersi: la deputata e il suo nuovo compagno hanno trascorso un weekend a Capalbio, nella casa che il legale possiede. Negli scatti l’ex ministra e Vaccarella, ex del volto di SkyTg24 Lavinia Spingardi, pedalano in strada a cavallo di due biciclette. Secondo quando riportato dal giornale, la coppia durante la passeggiata ha raggiunto la villa di alcuni amici. E pur rendendosi conto dei fotografi hanno continuato la loro pedalata l’uno al fianco dell’altra. Al ritorno, però, per non rischiare un nuovo pedinamento, hanno caricato le biciclette sull’auto degli amici e si sono fatti riaccompagnare.

Pare che sia proprio Capalbio il luogo dove Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella si sono conosciuti: è ancora presto per conoscere i dettagli, ma sembra proprio che la politica abbia ritrovato il sorriso dopo la fine dell’amore con Berruti.

La fine della storia con Giulio Berruti

Maria Elena Boschi non ha voglia di nascondersi e del resto la storia con Giulio Berruti è giunta al capolinea già da qualche tempo. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: l’indiscrezione era stata lanciata da Dagospia ed era stata la stessa politica a confermare la rottura al settimanale Chi. “Con dispiacere, confermo che la nostra storia è finita“, ha dichiarato al giornale.

Anche alla trasmissione Un giorno da pecora la deputata ha fatto sapere: “Come sempre, dopo la fine di una storia così importante, penso che sia un dispiacere profondo per tutti”. Sembra che i due abbiano deciso di comune accordo la relazione, anche se in passato avevano parlato di grandi progetti, tra cui matrimonio e figli. “Ci stiamo provando, lo vogliamo entrambi. Speriamo arrivi presto” aveva spiegato Berruti qualche tempo fa. “Avere figli è una cosa bellissima, che però a volte capita e a volte no, nemmeno quando lo vuoi fortemente”.

