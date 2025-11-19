Giulio Berruti volta pagina con Delfina dopo la rottura con Maria Elena Boschi

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Giulio Berruti

Dopo la fine della relazione importante e longeva come quella appena chiusa con Maria Elena Boschi, per Giulio Berruti sembra essere arrivato il momento di guardare oltre. L’attore – che negli ultimi anni ha scelto di dedicarsi sempre di più alla sua professione di odontoiatra e medico estetico – sta attraversando una fase di transizione, fatta di piccoli passi quotidiani e di spazi propri da riconquistare senza troppa fretta. Un periodo di certo sereno, come mostrano le recenti immagini pubblicate dal settimanale Chi, che lo vedono finalmente felice accanto a un’altra persona.

Giulio Berruti dopo la rottura con Maria Elena Boschi

Le fotografie diffuse dalla rivista non suggeriscono alcun accenno sentimentale definito, ma raccontano un uomo che si muove con la solita disinvoltura in una Roma ancora tiepida d’autunno, concedendosi finalmente un momento di leggerezza. Giulio Berruti è stato immortalato mentre passeggia in compagnia di una giovane donna, che – almeno per ora – risulterebbe essere soltanto un’amica. Si chiama Delfina, fa l’avvocato e, nelle immagini, appare rilassata accanto a lui sorridente. Si guardano anche in maniera complice subito dopo una cena al ristorante Shinto.

La serata dei due è poi proseguita tra le vie del centro, con una sosta in un’enoteca a Campo de’ Fiori e un rientro verso l’auto parcheggiata poco distante. Nulla di eclatante, nessun gesto che lasci intendere un nuovo amore all’orizzonte, ma la fotografia esatta di ciò che accade quando una relazione finisce e ci si permette di riappropriarsi del proprio tempo, talvolta aprendo le porte a nuove conoscenze. Secondo quanto riportato, Berruti si troverebbe in una “fase esplorativa”, un momento in cui valutare ciò che la vita può offrire, senza avere aspettative.

La scelta di Giulio Berruti

Negli ultimi anni, l’attore ha scelto di mettere in pausa – o quantomeno in secondo piano – la dimensione più mondana della sua carriera. I set hanno lasciato spazio alla quotidianità del suo studio odontoiatrico nel cuore della Capitale, dove si era trasferito con Maria Elena Boschi, un impegno che gli restituisce concretezza e risultati sul breve periodo. È lì che Berruti ha investito energie e professionalità, costruendo un rapporto di fiducia con i suoi pazienti e dedicandosi alla medicina estetica con rigore scientifico che a volte applica anche su se stesso.

Una parentesi televisiva, però, c’è stata: la partecipazione a Pechino Express, un’avventura che gli ha permesso di misurarsi con territori nuovi, di ridefinire i propri limiti e di mostrare una determinazione che non si spegne neanche davanti alle difficoltà fisiche legate alla fibromialgia, condizione di cui ha parlato con onestà durante il programma.

Oggi Giulio Berruti si prende il tempo necessario per riorganizzare le proprie priorità. La presenza di Delfina, almeno per ora, sembra essere quella di una compagnia piacevole, non di una nuova relazione. Ed è forse proprio questa la parte più interessante: la voglia di vivere il presente senza forzature, lasciando che il futuro arrivi con naturalezza.

In fondo, voltare pagina non significa cancellare, ma scegliere di proseguire. E Giulio Berruti, passo dopo passo, sembra aver iniziato a farlo.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!