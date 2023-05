“Isola dei Famosi 2023”, Cristina Scuccia “si spoglia”: l’ex suora in cerca di libertà

Fonte: IPA “Isola dei Famosi”, le naufraghe in bikini lasciano senza fiato

È tempo di “spogliarsi” per Cristina Scuccia. L’ex suora di The Voice, grande protagonista di questa edizione dell’Isola dei Famosi, ha infatti deciso di andare oltre i limiti che si era autoimposta prima di partire per l’Honduras, abbandonando per la prima volta il costume intero a favore del bikini. Una vera e propria rivoluzione per lei, che in questa avventura da naufraga sta riscoprendo se stessa e la sua libertà.

Isola dei Famosi, Cristina Scuccia cede al bikini

Possiamo affermarlo con assoluta certezza, Cristina Scuccia si sta rivelando una delle grandi protagoniste di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Una scelta azzeccatissima quella di Ilary Blasi, che ha capito fin dal primo momento la potenzialità di un personaggio che avrebbe fatto parlare di sé.

Ma non solo: l’ex suora di The Voice sta dimostrando una determinazione granitica e una grande voglia di mettersi in gioco, di riscoprirsi in una veste diversa – è proprio il caso di dirlo – rispetto a quella a cui è stata abituata a vedersi fino a qualche tempo fa.

E così, dopo aver trascorso le prime settimane in Honduras con t-shirt e costume intero, ha ceduto al bikini (anzi mezzo, per essere più precisi, con pantaloncino), andando oltre quello che aveva rivelato prima di partire per la sua avventura. “Sul costume vi stupirò: eviterò il bikini, non mi sentirei a mio agio, sarò composta con pantaloncini e t-shirt”, aveva dichiarato a Verissimo a pochi giorni dall’inizio del suo percorso sull’Isola.

La novità sulla sua nuova tenuta non è sfuggita a Ilary Blasi, che durante l’ultima diretta lo ha sottolineato:”Sto cercando di liberarmi dalle sovrastrutture che mi porto dietro da tempo“, ha risposto Cristina. La naufraga ha avuto modo di commentare la sua scelta anche con gli altri naufraghi, spiegandone le motivazioni.

“Sto provando a mettermi in gioco, cerco una libertà ed è un tipo di libertà pure quella. Una libertà che non abbia pregiudizi e giudizi nei confronti del mio passato“. Una cosa è certa: Cristina Scuccia sta tenendo fede alle parole pronunciate prima di partire: “L’importante è vivere questa esperienza dando il mio massimo: al mio rientro sarò una Cristina diversa, sarà un upgrade per la mia crescita personale”.

Cristina Scuccia, le indiscrezioni sulla sua vita sentimentale

Tra i motivi che attirano la curiosità degli spettatori, è innegabile, c’è la vita sentimentale di Cristina Scuccia. Sul passato della naufraga stanno emergendo sempre più dettagli, svelati da lei stessa durante le chiacchierate con i suoi compagni d’avventura.

L’ex suora infatti ha rivelato di avere un ex fidanzato, raccontando la sua storia: “Ho avuto un ragazzo, ma quando dovevamo uscire insieme per me era un impegno perché a lui preferivo fare altro. La mia passione più grande era cantare e io preferivo investire le mie ore libere nel canto invece che stare con lui, in sua compagnia”.

Poi è arrivata la replica del ragazzo, un commento abbastanza perentorio, che ha lasciato poco spazio ai dubbi: “Non la seguo più e non mi interessa: se Cristina ha parlato di me, non mi interessa”. Nel frattempo però i gossip sull’orientamento dell’ex suora non si placano, soprattutto dopo una dichiarazione della stessa Scuccia che ha lasciato aperto qualche spiraglio sulla sua vita privata. Alle domande sempre più insistenti di Marco Mazzoli e Paolo Noise, la sua risposta è stata da applausi: “Mi piacciono le persone. Non mi manca un compagno. Dopo 15 anni di una vita particolare non è così facile”.