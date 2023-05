Cristina Scuccia, dopo le sue rivelazioni ora parla la mamma

Durante l’ultima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi Cristina Scuccia ha rivelato di avere una relazione: le sue dichiarazioni non sono certo passate inosservate, soprattutto perché l’ex suora si è lasciata andare su un argomento che lei stessa aveva deciso di non affrontare, a maggior ragione in un programma televisivo. Dopo le sue rivelazioni però è arrivata la replica della madre di Cristina, Raffaella Rizza.

Cristina Scuccia e la sua relazione: le parole della madre

Le rivelazioni di Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi sono arrivate come un fulmine a ciel sereno: la naufraga infatti, durante l’ultima puntata in diretta del reality show, ha confermato di avere una relazione. Nei giorni scorsi l’ex suora si era confidata con Helena Prestes, per poi aprire il suo cuore con Ilary Blasi, comprensibilmente curiosa riguardo la sua vita sentimentale.

La concorrente non ha fatto mistero di avere qualche rimpianto durante la diretta: non avere parlato prima di questa frequentazione con la madre, che le è sempre stata accanto e che ha sempre svolto un ruolo fondamentale nella sua vita, quella di confidente.

“Mi sento in imbarazzo anche nei confronti di mia madre: penso sia stata una doccia fredda per lei, essendo una cosa all’inizio volevo viverla per me”, aveva confessato alla conduttrice. Dopo le sue dichiarazioni però è intervenuta proprio Raffaella Rizza, la mamma di Cristina, che ha voluto mandare il suo messaggio di sostegno e supporto assoluto alla figlia lontana.

“Come dice Papa Francesco ‘Una mamma sa custodire, collegare nel cuore e vivificare’. L’Amore per una figlia è un grande dono e la felicità di Cristina è la mia. Qui la seguiamo tutti, i nipotini non vedono l’ora di rivederla, soprattutto Nonna Lucia! Spero queste mie righe possano arrivarle. Aspetto il suo ritorno per abbracciarla e parlare da sole di tutto ciò che desidera, io sarò sempre con lei“.

Cristina Scuccia innamorata, la conferma della storia segreta

L’ex suora di The Voice si è innamorata: dopo qualche timida confessione alla sua compagna d’avventura, ha rivelato qualcosa di più durante il collegamento con Ilary Blasi in diretta. “Poco prima di iniziare questa avventura avevo detto che non ne avrei parlato, ma evidentemente la cosa è molto vera dentro di me. Ho conosciuto una persona a Madrid da pochissimo, ma non c’entra nulla con la mia uscita dal convento”.

Cristina non ha voluto specificare se si tratti di un uomo o di una donna, ma tanto è bastato per far ipotizzare che la naufraga abbia una relazione omosessuale. La paura di essere giudicata è tanta, come è comprensibile, soprattutto perché in molti hanno pensato che questa persona abbia influito sulla sua rinuncia ai voti. Niente di più sbagliato: Scuccia ha specificato in più di un’occasione di aver iniziato ad allontanarsi dalla vita da suora due anni fa, iniziando un percorso nuovo.

“Non mi va tanto di parlarne, è una cosa preziosa che voglio custodire – ha detto a Ilary -. Qui è difficile tenersi le cose dentro, soprattutto le cose belle: alla fine quando l’ho detto a Helena mi sono sentita 100 chili in meno, perché non sto facendo niente di male, io sto amando e penso che sia la cosa più bella del mondo”.