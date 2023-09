“Tale e quale show”, salta Cristina Scuccia: la verità di Carlo Conti

Cristina Scuccia non partecipa a Tale e quale show. A confermarlo è stato proprio il conduttore Carlo Conti che ha inoltre spiegato le ragioni della sua esclusione. L’ex religiosa, vincitrice di The Voice of Italy nel 2014 e fresca di partecipazione all’Isola dei Famosi, era stata formalmente annunciata al momento della chiusura del cast reso ufficiale. È quindi certo che non è nella rosa dei concorrenti imitatori della nuova edizione in partenza da settembre 2023. Al suo posto, si esibisce Jo Squillo.

La verità di Carlo Conti su Cristina Scuccia

Sentito da DiPiùTv, il conduttore fiorentino ha spiegato perché l’ex suora non fa più parte di Tale e quale show, sebbene fosse stata già annunciata: “Sì, questa estate era stata annunciata la presenza a Tale e quale show di Cristina Scuccia. Che cosa è successo dopo? Sì, avevamo scelto Cristina, però durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti’, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale quale show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare”.

Inizialmente, si era parlato di una richiesta di compenso troppo elevata, motivo per cui avrebbe deciso di non partecipare al programma. Carlo Conti svela oggi che le cose sarebbero andate diversamente, specificando che le richieste di Cristina Scuccia non potevano essere accolte. Sappiamo infatti che la scelta degli artisti da imitare avviene di settimana in settimana e che i concorrenti non hanno la possibilità di scegliere prima chi vorrebbero interpretare. Motivo per cui, lo show ha dovuto fare a meno del talento dell’ex religiosa.

Il commento di Cristiano Malgioglio

La notizia sulla decisione di Cristina Scuccia è corsa veloce, tanto da arrivare fino alle orecchie di Cristiano Malgioglio, giurato della trasmissione insieme a Loretta Goggi – presente fin dalla prima edizione – e di Giorgio Panariello. Com’era lecito aspettarsi, l’artista e paroliere è stato tutt’altro che benevolo. Le sue parole sono infatti durissime.

“Ancora qualche giorno e poi arriverà il 22 di settembre su Rai1 Tale e Quale Show – ha detto – ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora. Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali molto ma molto particolari e canzoni molto ambigue. Ma come mai… Se a The Voice, aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da Suora? Svegliati cara. Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna”.

La prima puntata di Tale e quale show è fissata per il 22 settembre su Rai1. Il cast è già noto. Sul palco ci saranno: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli.