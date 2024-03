Il Grande Fratello si avvicina a grandi passi verso la finale. I concorrenti sono tesi e le dinamiche latitano, dato che ormai – dopo molti mesi – il racconto si è esaurito ormai da molto tempo. Tiene ancora banco la storia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti che, in verità, interessa sempre di meno. D’altro canto, non si poteva fare altrimenti: con Beatrice Luzzi che è già arrivata in finale, gli argomenti sono diventati davvero pochissimi.

Perla Vatiero esce dalla Casa (3)

È la cumbia della noia, suggerirebbe Angelina Mango, e mai verso di una canzone è stato vicino alla realtà. Perla ama Mirko, Mirko ama Perla. Uno è fuori e una è ancora dentro la Casa, ma entrambi sembrano decisi a dare una seconda possibilità alla loro lunga relazione d’amore. Lei sembra tutt’altro che convinta e, anzi, si guarda bene dal definirsi come fidanzata di Brunetti che soffre, soffre tanto, ma non ha il coraggio di metterla di fronte a un aut aut che chiarirebbe una situazione in evidente agonia.

Perla esce così dalla Casa per raggiungere il gruppo in studio e Alfonso Signorini, che vuole vederci chiaro e metterla finalmente di fronte alle sue responsabilità. È insicura su Mirko ma le piace Alessio Falsone, che ricopre tutte di miele a colate in favore di telecamera, ma pare che l’ex concorrente di Temptation Island non sappia rinunciare all’affetto del pubblico che li ama senza trovare finalmente il coraggio di ammettere di avere paura del futuro.

Ci crede, dice, ma niente. Non sa da dove ricominciare. Certo, stabilirlo è difficile. Da un lato perché tutto è stato deciso a telecamere accese e, dall’altro, perché sono costretti a rimanere separati perché lei è ancora in gioco. Insomma, non c’è equilibrio e il fulcro di quest’altalena di sentimenti è stata Fiordaliso: “Sai quante volte ho sbagliato nella vita? Mi sono buttata senza pensare. Devi pensare solo a Perla, non a Perla e Mirko. Tu esisti perché sei tu e fai quello che vuoi”.

Si è persino inventata un codice segreto per parlare del suo interesse verso persone diverse dal suo ex e ancora presenti all’interno della Casa. Da qui il 3 in pagella, nonostante Alfonso Signorini le abbia appioppato una gran quantità di punti per la sua sincerità. Certo, ha ammesso le sue colpe ma, con Mirko, cosa vogliamo fare?

Lui entra in studio all’improvviso, a sorpresa, con un colpo di teatro alla Signorini che fa impastare le mani, e dà il benservito alla donna della sua vita. E no, lui non ci sta: “Io non sono il tuo porto sicuro in attesa delle conferme di qualcun altro”, dice sicuro di fronte alle telecamere, mettendo ancora una volta in dubbio la famigerata seconda possibilità che oggi sembra sempre più lontana. “Ci sono dieci puntate”, dice il conduttore, lasciando intendere che il brodo è ancora troppo denso per essere servito.

Anita scarica Garibaldi (6)

Giuseppe Garibaldi fa simpatia per la sua semplicità e per l’ingenuità con cui pensa di essere un grande giocatore. A non poterne più è comunque Anita Olivieri, che gli è stata amica fin dal principio ma che oggi – in odor di finale – vorrebbe liberarsi delle zavorre e volare sicura fino all’ultima puntata. Lei pensa apertamente che Garibaldi sia innamorato di lei e non l’ha nascosto, sebbene di fatto non gli abbia mai negato la sua amicizia che anzi ha protetto dalle malelingue.

Il gioco però ora si fa duro ed è arrivato il momento di pensare per sé. Ognuno per sé, Dio per tutti, si dice, tanto che Anita sta già pensando di cambiare lavoro perché ancora ritiene che il Grande Fratello sia come la Stanza delle Necessità di Harry Potter. Chiedi e ti sarà dato, ma da anni non è più così. Sognare in grande è lecito, certo, ma a farla tornare con i piedi per terra è stato Alfonso Signorini che le ha ricordato come sia cambiato tutto – e tanto – nel corso degli anni.

Beatrice Luzzi si scontra con Grecia Colmenares (8)

C’eravamo tanto amati. Un po’ come Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares che hanno praticamente messo fine alla loro amicizia dopo mesi di convivenza. Insomma, l’attrice romana non ne può più: “Dopo due mesi e mezzo di amicizia ho fatto qualche passo indietro, è come se non riuscissi ad andare oltre un certo limite. Non mi deve abbracciare, la retorica è finita. Non la reggo più. È irritante. Non rispetta neanche la lingua italiana, dopo avere lavorato per anni in Italia”.

La star di Topazio rilancia e non si fa calpestare, nonostante l’eloquio di Beatrice Luzzi sia travolgente in ogni termine: “Non la sento sincera, non mi piace il suo sguardo, non mi piace lei, non mi piace il suo modo di comportarsi con me. Le dà fastidio la mia felicità”. E ancora: “Prima voglio dire che rispetto la lingua italiana, cerco di parlarla il meglio possibile, non è la mia lingua ma è il mio cuore”. A questo punto, ci pensa Signorini a fare una bella figura per tutti, citando i 90 anni di Mal che è in Italia da tanto tempo ma non parla perfettamente la nostra lingua. A gaffe servita, si scusa: “Mal ha compiuto 80 anni, non 90”. I tuoi occhi sono fari abbaglianti Alfonso, sei il nostro faro. Il battibecco tra prime donne è comunque da 8.