La puntata del Grande Fratello andata in onda mercoledì 28 febbraio assomigliava parecchio a quelle di un altro famoso reality Mediaset. Tra triangoli, gelosie e corteggiamenti poco velati, il Gf ha assunto le sembianze di Temptation Island, fortuna che c’è Simona Tagli a riportare un po’ di leggerezza. In onda anche ben più di una lezione di galateo e chissà se, al prossimo appuntamento, i concorrenti si mostreranno più educati e attenti a buone maniere e pulizia.

Alessio diviso tra Anita, Perla e chissà chi altro, voto: 3

Nella puntata il lombardo Alessio Falsone ha avuto l’occasione di incontrare il papà. Sono stati minuti ricchi di tenerezza, che ha visto il concorrente dal sorriso mediterraneo mostrare un lato più sincero di sé. Peccato che il magico momento è durato ben poco e – sotto la provocazione di Alfonso Signorini – il concorrente è tornato ad assumere la solita posa da Casanova. Dichiarando spudoratamente il proprio interesse per Anita (il che ha scatenato la gelosia di Giuseppe) e, allo stesso tempo, facendo il filo a Perla e millantando una tenera conoscenza fuori dalla casa.

Simona Tagli fa i tarocchi e prende in giro tutti, voto: 10

Il triangolo, anzi quadrato o chissà pentagono, d’amore è stato bruscamente e piacevolmente interrotto da Simona Tagli. La concorrente, che nella puntata precedente si era svelata dolce mamma, ha deciso di fare i tarocchi ai propri compagni di gioco e, in particolare, ha predetto il destino di Perla. “Regina di bastoni” l’ha definita, suscitando le preoccupate risate del fidanzato Mirko, che continua a osservarla da casa con un’aria sempre più preoccupata.

Mirko si astiene dalle cafonate, voto: 5

Sempre più preoccupato è Mirko Brunetti e, di risposta, sempre più ficcante diventa Alfonso Signorini. Mentre si discuteva dell’amicizia, da alcuni ritenuta troppo intima, tra Perla e Alessia, il conduttore ha ipotizzato che l’atteggiamento del fidanzato nasconda una chiara strategia: “Forse è comodo per Mirko tenere ferma questa posizione, perché lui automaticamente passa dalla parte della vittima”.

Lui risponde piccato: “Con una persona che conosco da 15 anni, mi metto a fare queste cafonate? Per me questo rapporto vale molto più di tutto questo, molto più dei follower”. Apprezziamo il tentativo, ma risuona una lieve ipocrisia considerato che tale frase è stata pronunciata in diretta televisiva.

Beatrice Luzzi versione maestrina, voto: 7

Forte della propria posizione ben salda da finalista certificata, Beatrice Luzzi non ha più paura di far arrabbiare nessuno. E dopo che Alfonso Signorini aveva rimproverato a tutti la scarsa polizia e la maleducazione rampante, l’attrice ha continuato a impartire ai concorrenti lezioni di galateo. Cos’hanno imparato i giocatori del reality? Che non si parla sopra gli altri.

Luzzi si è infatti fortemente innervosita quando i suoi compagni hanno iniziato a controbattere senza dar modo di finire le frasi a Signorini e alla commentatrice Cesara Buonamici: “Ragazzi non esiste proprio che, mentre Alfonso e Cesara parlano, discutete. Non mi avete permesso di rispondere. Non esiste proprio. Avete solo fatto una figuraccia. Se Alfonso e Cesara parlano non esiste che parliate sopra”. Ben detto.