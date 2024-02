Grande Fratello: Mirko Brunetti lascia la casa senza salutare, la lettera per Perla Vatiero

Fonte: Getty Images Alfonso Signorini

L’edizione 2023 del Grande Fratello è ancora in pieno svolgimento. Anche se la prima puntata è andata in onda lo scorso settembre, infatti, i gieffini sono ancora reclusi dentro la casa più spiata d’Italia, dopo ben cinque mesi di permanenza nel reality show. Non tutti i concorrenti, però, sono ospiti del loft di Cinecittà già dalla prima puntata, molti altri si sono aggiunti in corsa. Tra i personaggi che sono entrati dopo nel programma tv, anche una delle favorite alla vittoria finale: Perla Vatiero.

La concorrente campana ha avuto, di recente, una possibilità rilevante dal Grande Fratello. Infatti la gieffina ha potuto passare alcuni giorni in casa con Mirko Brunetti, ex concorrente del reality show e suo ex fidanzato. Tra i due il sentimento non è mai passato e, in questi giorni, stavano provando a creare un nuovo rapporto amoroso. Improvvisamente, però, l’imprenditore di Rieti ha dovuto lasciare la casa senza salutare Perla Vatiero ma lasciandole una romantica lettera.

Mirko Brunetti, l’uscita inattesa dal Grande Fratello

Mirko Brunetti è stato scelto per essere uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023. Il ragazzo, però, era già noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione precedente al reality show estivo Temptation Island. Al programma televisivo il gieffino aveva partecipato con la fidanzata Perla Vatiero. La coppia, però, era scoppiata nel corso proprio della partecipazione a quel reality show e, da allora, i due non si erano mai più incontrati.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, dopo cinque anni di relazione ed essersi lasciati in diretta televisiva, si sono incontrati direttamente al Grande Fratello. Infatti la concorrente campana è entrata nella casa più spiata d’Italia a novembre, un mese dopo il fidanzato. Fin da subito i due hanno ricucito un rapporto ma, quando ha fatto il suo ingresso nel reality show, anche la nuova ex fidanzata di Mirko Brunetti, Greta Rossetti, il concorrente è stato subito eliminato. Il legame con Perla Vatiero, però, non si è interrotto e, dopo diversi confronti, il Grande Fratello ha deciso di far entrare l’ex concorrente nuovamente in casa nel ruolo di ospite nel corso della serata di San Valentino.

In questi nuovi giorni di permanenza in casa, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno avuto diversi confronti e hanno ammesso di provare ancora dei forti sentimenti e di avere l’idea di poter ricominciare la loro storia d’amore. Nella domenica del 18 febbraio 2024, però, l’ospitata del concorrente è stata improvvisamente interrotta, senza dargli la possibilità di salutare nessuno in casa, neanche Perla Vatiero, con cui era in corso una discussione.

Mirko Brunetti, la lettera prima d’uscire

Mirko Brunetti ha dovuto lasciare in fretta e furia la casa del Grande Fratello. La produzione del programma televisivo non ha permesso al gieffino di salutare i coinquilini, ma ha dato lui la possibilità di scrivere loro una lettera. Nella missiva Mirko Brunetti ringraziava tutti i gieffini per averlo riaccolto in casa e per i momenti belli vissuti insieme in questi giorni. Le ultime righe della lettera, però, erano dedicate a Perla Vatiero.

Mirko Brunetti si è scusato con la gieffina per non averla salutata, svelando che non conoscesse questo piano del Grande Fratello. L’ex concorrente, inoltre, si è sbilanciato sul loro rapporto amoroso: “Ho capito che le sensazioni di quei due ragazzini che decisero di amarsi nonostante tutto, non sono mai cambiate”.