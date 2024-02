Verissimo, ospiti e anticipazioni di sabato 24 febbraio:

Fonte: IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin sta conducendo una stagione di Verissimo ricca di ospiti e interviste inedite. Il pomeriggio del fine settimana è diventato un appuntamento imperdibile, ricco di incontri e ricordi legati ai più noti volti televisivi e non solo. In particolare sabato 24 febbraio si anima di sentimenti e rivelazioni, antipasti ghiotti prima della puntata di domenica, pronta a regalarci emozioni.

Verissimo, nella programmazione Mediaset, è secondo, come gradimento e interesse, soltanto a C’è posta per te, previsto nella programmazione serale del sabato di Canale 5. Interviste che fanno discutere e riflettere, momenti che spaziano per argomenti e varietà degli ospiti, che, grazie all’esperta conduttrice, si aprono al pubblico, rivelando gioie e dolori della loro vita. Scopriamo insieme che sono ospiti di sabato 24 febbraio.

Verissimo, gli ospiti di sabato 24 febbraio: il ritratto di Serena Grandi

Il primo appuntamento del fine settimana con Verissimo è fissato per sabato 24 febbraio alle 16:30 su Canale 5, sotto l’egida sicura ed esperta di Silvia Toffanin, vera certezza del canale. Difficile immaginare il programma senza di lei: tranquilla, empatica, in grado di entrare in relazione con i propri ospiti, di metterli a proprio agio e di gestire temi e situazioni complicate. Esempio perfetto l’ospitata di qualche mese fa di Ilary Blasi, dopo l’uscita del documentario Unica.

Ma chi saranno gli ospiti di questo fine settimana a Verissimo? Silvia Toffanin e il suo team si preparano a delineare un ritratto di Serena Grandi, in un’intervista che promette emozioni. La showgirl, vicina ai suoi 66 anni, torna in tv per raccontarsi e delineare una nuova a inedita immagine della sua vita. L’attrice non è nuova ai salotti tv e ha spesso raccontato la sua vita privata senza filtri, mostrandosi con simpatia e la sua nota sensualità.

Sabato 24 febbraio, le anticipazioni di Verissimo: Mirko torna in tv

Presente nel salotto di Silvia Toffanin anche Mirko Brunetti, direttamente da Il Grande Fratello. Il ragazzo era stato scelto per essere uno dei concorrenti del reality (altro programma di punta di Canale 5), ma Mirko era un volto già noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione precedente al reality show estivo Temptation Island. Al programma televisivo il gieffino aveva partecipato con la fidanzata Perla Vatiero. La coppia, però, era scoppiata nel corso proprio della partecipazione a quel reality show e, da allora, i due non si erano mai più incontrati.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero, dopo cinque anni di relazione ed essersi lasciati in diretta televisiva, si sono poi incontrati al Grande Fratello, sotto la conduzione di Alfonso Signorini. La concorrente campana è entrata nella casa più spiata d’Italia a novembre, un mese dopo il ragazzo. Tra alti e bassi i due hanno ricucito il rapporto perduto, ma, quando ha fatto il suo ingresso nel reality show, anche la nuova ex fidanzata di Mirko Brunetti, Greta Rossetti, il concorrente è stato subito eliminato. Il legame con Perla Vatiero, però, non si è interrotto e, dopo diversi confronti, il Grande Fratello ha deciso di far entrare l’ex concorrente nuovamente in casa nel ruolo di ospite nel corso della serata di San Valentino. Verissimo, tutti gli ospiti

Spazio nella puntata di sabato 24 febbraio verrà dato anche alla coppia composta da Bianco Atzei e Stefano Corti, Francesca Barra e Claudio Santamaria che raccontano il loro amore, tra progetti condivisi e famiglia allargata. Spazio anche alla soap turca più amata del momento, Terra Amara. Ospite in studio infatti ci sarà Selin Genç, l’attrice che nella soap di Canale 5 interpreta Gülten. Silvia Toffanin avrà anche il piacere di chiacchierare con Stefania Orlando e il suo amatissimo papà Pietro.