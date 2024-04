Anticipazioni Verissimo, gli ospiti di sabato 20 aprile: torna una coppia molto amata

Fonte: Mediaset Silvia Toffanin

Come ogni fine settimana, torna in onda su Canale 5 Verissimo con Silvia Toffanin. Diversi gli ospiti della conduttrice e giornalista che tornerà a parlare di Mare Fuori, una delle serie tv preferite dai più giovani, ma anche de L’Isola dei Famosi, condotta quest’anno da Vladimir Luxuria. Ci sarà poi spazio per altri argomenti come la musica, il cinema e il teatro.

Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 20 aprile

Sabato 20 aprile a Verissimo Silvia Toffanin farà un’intervista-ritratto ad un’attrice molto amata: Isabella Ferrari. Di recente la neo 60enne ha confessato di aver vissuto un amore violento, che l’ha segnata: “È capitato che un uomo mi picchiasse, con l’analisi ho imparato a riconoscere il male”, ha dichiarato.

“Ho cominciato a lavorare troppo presto, ho avuto una vita intensa, ho sofferto molto, perché sono passata dall’infanzia alla vita adulta senza essere stata adolescente. Amori felici e turbolenti…Ora ho meno paure”, ha aggiunto la Ferrari, pronta a confidare nuovi retroscena a Verissimo.

Nel programma di Canale 5 ci sarà poi Roby Facchinetti dei Pooh per parlare dell’uscita in libreria della sua autobiografia intitolata Che spettacolo è la vita. Questa è la mia storia. Un percorso fatto di sincerità ed emozioni dentro momenti privati e pubblici, affetti e carriera, che passa dall’infanzia nella valle di Astino al grande successo raggiunto negli anni Sessanta.

A Verissimo tornerà poi una delle coppie più solide e amate del piccolo schermo, quella formata da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. A venti anni di distanza dal primo incontro avvenuto nella Casa del Grande Fratello i due sono più uniti che mai e saranno ospiti di Silvia Toffanin con i loro figli, Matilda e Tancredi, che hanno rispettivamente 16 e 11 anni.

Dopo l’intervista a Maria Esposito (alias Rosa Ricci) di qualche settimana fa, Silvia Toffanin accoglierà nel suo salotto un altro volto di Mare Fuori, la serie tv del momento: a Verissimo ci sarà Giovanna Sannino che presta il volto a Carmela dalla prima stagione. Si discuterà poi a lungo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2024 con il nuovo opinionista Dario Maltese, volto storico del Tg5.

E infine a Verissimo non mancherà la cantante e attrice Arianna Bergamaschi, vera e propria star dei musical Made in Italy, che presenterà il suo nuovo lavoro: Vlad Dracula, liberamente ispirato al famoso romanzo di Bram Stoker sul re dei vampiri.

Quando e dove vedere Verissimo in tv e in streaming

La puntata di Verissimo va in onda il sabato, alle 16,30, su Canale 5. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 ha preso il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Un’idea di Pier Silvio Berlusconi che si è rivelata vincente: il programma è tra i più seguiti del weekend e batte ogni volta la concorrenza.

Più di due milioni di telespettatori sono sintonizzati ogni sabato e domenica sulla rete principale di Mediaset. Tutte le interviste di Silvia Toffanin sono trasmesse in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity e sono argomento di discussione sui social network attraverso l’hashtag ufficiale.