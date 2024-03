Verissimo, ospiti e anticipazioni domenica 17 marzo

Fonte: Mediaset Silvia Toffanin

Torna in onda su Canale 5, come ogni settimana, Verissimo con Silvia Toffanin. Diversi gli ospiti della conduttrice e giornalista che tornerà a parlare di Terra Amara, la soap opera del momento, ma anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo che si è rivelata un grande successo. Ci sarà poi spazio per altri argomenti come la famiglia, la malattia e i diritti umani.

Chi sono gli ospiti di Verissimo di domenica 17 marzo

A Verissimo Silvia Toffanin intervisterà (più precisamente alle ore 18) l’attivista per i diritti umani Patrick Zaki, che nel libro Sogni e illusioni di libertà ha raccontato la sua drammatica storia. Si parlerà della dura detenzione in carcere in Egitto, della libertà riconquistata e dei suoi progetti per il futuro.

Tornerà poi a Verissimo Carolina Marconi, questa volta accompagnata dalla madre Soraya. La soubrette darà aggiornamenti sul tumore al seno che ha cambiato la sua vita: di recente ha rivelato le conseguenze della malattia. “Il mio corpo è martoriato dalle cicatrici”, ha raccontato. “Sono certa che nulla sarà più come prima. Nemmeno io lo sarò, perché quello che ho vissuto mi ha stravolto la vita ma, nonostante tutto, mi ha resa migliore“.

Silvia Toffanin accoglierà poi nel suo salotto Nino D’Angelo, che lo scorso anno parlò proprio a Verissimo della sua depressione mentre nel 2021 rivelò il motivo che lo spinse a lasciare Napoli con la sua famiglia per traslocare a Roma, dove vive ancora oggi. E poi Stash con i The Kolors, reduci dal successo di Sanremo 2024 dove hanno presentato il brano Un ragazzo Una ragazza, diventata nel giro di poco tempo una hit radiofonica e l’ennesimo trionfo in un periodo decisamente magico per l’ex band di Amici.

Non mancherà, come di consueto, lo spazio dedicato alla soap opera turca Terra Amara: sarà ospite Bülent Polat, l’attore che nella serie di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ossia Üzüm.

Quando e dove vedere Verissimo in tv e in streaming

La puntata di Verissimo va in onda la domenica, alle 16,30, su Canale 5. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 ha preso il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Un’idea di Pier Silvio Berlusconi che si è rivelata vincente: il programma è tra i più seguiti del weekend e batte ogni volta la concorrenza. Più di due milioni di telespettatori sono sintonizzati ogni sabato e domenica sulla rete principale di Mediaset.

Tutte le interviste di Silvia Toffanin sono trasmesse in contemporanea sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity e sono argomento di discussione sui social network attraverso l’hashtag ufficiale. Tra gli aspetti più apprezzati di Verissimo le interviste one-to-one della conduttrice. Tanto che sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che scelgono di raccontarsi solo e soltanto dalla Toffanin.

È il caso, ad esempio, di Ilary Blasi che – Netflix a parte – solo a Verissimo ha rilasciato confidenze sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Nel salotto dell’amica e collega Silvia Toffanin, apprezzata per il suo garbo, ha presentato il suo documentario Unica e poi il libro Che stupida.