Verissimo, ospiti e anticipazioni di domenica 7 aprile: la commozione di Gino Cecchettin

Fonte: IPA Ornella Vanoni

Silvia Toffanin torna per il secondo appuntamento del weekend con una nuova scoppiettante puntata di Verissimo domenica 7 aprile. Un appuntamento senza eguali per gli amanti delle storie e delle rivelazioni personali emozionanti e coinvolgenti. Chi meglio della conduttrice di Canale 5 per mettere a proprio agio gli attesissimi ospiti con maestria e delicatezza? Silvia Toffanin è infatti ormai una certezza dell’appuntamento del fine settimana alle 16:30. Dopo la puntata di sabato 6 aprile, che ha visto come ospite anche la figlia di Enrico Papi, Rebecca, anche quella di domenica 7 aprile sarà costellata da grandi e storie e grandi ospiti in studio.

Verissimo, gli ospiti di domenica 7 aprile

Per il secondo appuntamento del weekend di Verissimo Silvia Toffanin lascia spazio alla musica accogliendo per un ritratto inedito un’icona della musica italiana come Ornella Vanoni, ormai grande ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Da non perdere anche Michele Bravi, che oltre a essere giudice di Amici è pronto per l’uscita del suo nuovo album dal titolo Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi.

Proseguirà poi la carrellata dei volti che interpretano Terra Amara. In studio Altan Gördüm, l’attore che presta il volto allo spietato Haşmet Çolak. Spazio a un’intervista di famiglia per la vulcanica Tina Cipollari di Uomini e Donne con la sorella Annarita.

Infine, Silvia Toffanin lascia spazio a un toccante e intenso racconto di Gino Cecchettin, che continua a portare avanti una coraggiosa battaglia in difesa delle donne in nome di sua figlia Giulia, uccisa a novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Cecchettin ha da poco pubblicato un libro dal titolo Cara Giulia.

Quando e dove vedere Verissimo

Verissimo, così come ogni settimana, va in onda sabato e domenica, alle 16,30, su Canale 5. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 ha preso il posto di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Un’idea di Pier Silvio Berlusconi che si è rivelata più che vincente: il programma è infatti tra i più seguiti del weekend, battendo ogni volta la concorrenza.

Per chi volesse invece vederlo su altre piattaforme, Verissimo può essere seguito anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove lo si può trovare anche on demand nei giorni seguenti. Sui social, invece, è possibile commentare la trasmissione utilizzando l’hashtag ufficiale del programma.