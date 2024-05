Fonte: Ansa Orietta Berti

Silvia Toffanin conduce la puntata di Verissimo del 4 maggio. Gli ospiti dell’appuntamento del sabato sono tantissimi, mentre l’attesa per il grande ritorno de La Ruota della Fortuna si fa sentire sempre di più. Silvia Toffanin intervista i protagonisti della nuova edizione, condotta dal volto familiare di Gerry Scotti, che per la prima volta varcheranno le porte del nuovo studio che accoglie l’edizione rinnovata dello storico quiz presentato da Mike Bongiorno.

Anticipazioni Verissimo 4 maggio: gli ospiti

Silvia Toffanin riceve Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, i due concorrenti sui generis de La Ruota della Fortuna, che torna su Canale5 dopo anni e con la conduzione sicura di Gerry Scotti. Il programma va in onda sull’Ammiraglia Mediaset dal 6 maggio, ospitato da uno studio completamente rinnovato e che viene mostrato per la prima volta proprio a Verissimo. Un ritorno, questo, fortemente voluto dall’ad Pier Silvio Berlusconi che crede moltissimo nella forza dei programmi storicamente amati dal pubblico.

E, a proposito di grandi classici, tornano in studio anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, insegnanti di canto e danza della Scuola di Amici di Maria De Filippi. I due Prof si raccontano, tra aneddoti personali e professionali, in un intervento certamente divertente e attesissimo viste le loro gesta all’interno del programma. Dal talent di Canale5, anche l’ultima eliminata dalla competizione: la ballerina Sofia.

Le emozioni non finiscono di certo qui. Cinzia Leone è infatti pronta a tornare in tv per raccontare di come sia cambiata la sua vita in questi anni trascorsi lontana dal teleschermo, condizione che aveva anche denunciato in diverse occasioni: “Negli ultimi anni aveva cominciato a tremarmi la voce ogni volta che parlavo, poi ho scoperto che ero proprio io a chiudere il passaggio dell’aria per non far vibrare le corde vocali. Evidentemente avevo bisogno di rappresentare me stessa come un’attrice senza voce“, aveva raccontato.

E ancora, Rebecca Staffelli – reduce dal successo come voce dei social del Grande Fratello – che presenta il suo fidanzato col quale è prossima alle nozze, e Ludovica Valli, in attesa del suo terzo figlio dopo Anastasia e Otto. L’influencer ha appena attraversato un periodo particolarmente complicato, in cui non sono mancati i problemi di salute, ma la gioia per l’attesa di un altro bambino è comunque molto grande.

Quando va in onda Verissimo

La puntata di sabato 4 maggio va in onda su Canale5 dalle 16,30, con tutti gli ospiti che Silvia Toffanin ha previsto per la prima delle due puntate di questa settimana. Le interviste one-to-one sono visibili anche in streaming sul canale dedicato Mediaset Infinity e qui rimane anche per i giorni successivi per la fruizione on demand. Non solo: Verissimo vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.

La formula del doppio appuntamento si è comunque rivelata vincente, con una puntata che va in onda anche alla domenica e per l’intera stagione. La novità era stata introdotta dopo la chiusura di Domenica Live e con l’arrivo dello speciale di Amici di Maria De Filippi alla domenica, seguito proprio dall’appuntamento festivo con Verissimo.