Anticipazioni Verissimo 5 maggio: Serena Bortone su Canale 5 dopo il caso Scurati

Fonte: IPA Serena Bortone

Nel pomeriggio di domenica 5 maggio va in onda una nuova puntata di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Tanti gli ospiti che seguono quella andata in onda sabato 4 maggio. A partire dalle 16:30, su Canale 5, l’abile conduttrice intervista i protagonisti del mondo dello spettacolo televisivo e non solo. Gli ospiti sono tanti e l’appuntamento si preannuncia imperdibile. Tra questi spiccano sicuramente i nomi di Serena Bortone e Michelle Hunziker.

Anticipazioni Verissimo 5 maggio: gli ospiti

L’appuntamento domenicale di Canale 5 con il programma condotto da Silvia Toffanin si conferma un momento imperdibile per gli appassionati di tv e spettacolo. Ospite del salotto e pronta e farsi intervistare c’è Serena Bortone. La giornalista e conduttrice di Chesarà…, programma in onda su Rai 3, è stata nelle ultime settimane al centro dell’attenzione mediatica per il caso Antonio Scurati.

Serena Bortone è stata infatti protagonista della vicenda relativa al monologo dello scrittore Antonio Scurati, programmato per il 25 aprile e cancellato dalla trasmissione. La giornalista con alle spalle tantissimi anni di carriera, di impegno, di ideali e valori ha attirato la simpatia di moltissimi, che ne hanno sostenuto le scelte.

Dopo di lei in studio ci sarà Michelle Hunziker prossimamente su Canale 5 con Io Canto Family, accompagnata da Anna Tatangelo, tra i capi squadra del talent show. Nuovo spazio anche ad Amici, con Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. In studio ecco Alena Seredova in compagnia del secondogenito David Lee Buffon. Infine, per i fan di Terra amara, sarà ospite, Ilayda Çevik, l’attrice che nella serie interpreta Betül.

Quando va in onda Verissimo

La puntata di domenica 5 maggio sarà trasmessa come sempre su Canale 5 dalle 16,30, con tutti gli ospiti che Silvia Toffanin ha previsto per la seconda delle due puntate della settimana. Le interviste saranno visibili anche in streaming sul canale dedicato Mediaset Infinity e qui rimane anche per i giorni successivi per la fruizione on demand. Non solo: Verissimo vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.

La formula del doppio appuntamento si è comunque rivelata vincente, con una puntata che va in onda anche alla domenica e per l’intera stagione. La novità era stata introdotta dopo la chiusura di Domenica Live e con l’arrivo dello speciale di Amici di Maria De Filippi alla domenica, seguito proprio dall’appuntamento festivo con Verissimo.