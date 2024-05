Il gruppo de L'Isola dei Famosi viene diviso in due gruppi posti l'uno contro l'altro: una rivoluzione per il reality con cambio d'isola

Non una puntata come tutte le altre, quella di lunedì 6 maggio de L’Isola dei Famosi. Luxuria ha infatti dato il via alla trasmissione con un annuncio molto importante. Tutto ciò che è accaduto fino a questo momento nel famoso reality, verrà di fatto resettato. Ci sarà di fatto un prima e un dopo questa puntata.

Isola dei Famosi: cambia l’isola

In casa Mediaset si tenta di ravvivare un po’ le cose per quanto riguarda L’Isola dei Famosi. Dopo un’edizione non pienamente convincente del Grande Fratello, le cose non decollano neanche per la prima chance alla conduzione di Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi.

Si tenta allora di intervenire puntando sulle dinamiche di gruppo, che saranno di fatto stravolte in un colpo solo. La padrona di casa ha infatti spiegato come al termine della puntata di lunedì 6 maggio tutti i concorrenti dovranno lasciare l’attuale isola. Saranno infatti trasferiti altrove. Un nuovo accampamento, dove cimentarsi ancora una volta nell’accensione di un fuoco. Sappiamo quanto complicato sia questo compito, ad oggi riuscito unicamente a Edoardo Stoppa, e quali polemiche ha portato con sé nelle settimane passate.

Due gruppi in sfida

Come se non bastasse, il maxi gruppo sarà diviso in due. Nelle puntate precedenti si è arrivati a parlare molto spesso della necessità di fare gruppo. Sonia Bruganelli ha però sottolineato un aspetto dallo studio. Il gioco vede tutti contro tutti e, dunque, quest’idea di doversi comportare sempre in maniera corretta verso tutti gli altri non sta in piedi.

Un survival game richiede anche astuzia e, perché no, una punta di egoismo. Basti pensare al caso dei furti avvenuti, che non sono evidentemente limitati a quel po’ di riso sottratto a un membro della troupe. Si è parlato ad esempio del cocco sottratto.

Detto ciò, i gruppi saranno due ma soprattutto saranno schierati l’uno contro l’altro. Inevitabile che dei “nemici” si ritroveranno fianco a fianco, costretti a collaborare. Al tempo stesso degli amici dovranno guardarsi da schieramenti opposti.

La produzione spera così di ottenere dinamiche interessanti, che possano risvegliare il pubblico e offrire risultati in grado di diventare virali. Se infatti le puntate in sé non decollano, lo stesso dicasi per le clip settimanali sui social. Neanche la presenza dell’amatissimo Joe Bastianich, salvato ripetutamente dal pubblico al televoto, sta sortendo i suoi effetti.

Sui social c’è chi si schiera contro Vladimir Luxuria, in realtà crocifissa da parte del web ancor prima di dare il via a quest’avventura. Apprezzata da seduta sulla sedia degli opinionisti, contrastata quanto posta alla conduzione. Ma chi al suo posto? Qualcuno avrebbe voluto Elenoire Casalegno, oggi inviata. Di certo un cambio in corsa non è pensabile ma, chi può dirlo, l’anno prossimo Pier Silvio Berlusconi potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola o, forse, lasciare in panchina il reality per un po’.

Isola dei Famosi, l’eliminato del 6 maggio

Quattro i concorrenti in nomination a L’Isola dei Famosi: Artur Dainese, Khady Gueye, Rosanna Lodi e Marina Suma. Giunta la busta, con i naufraghi in barca ad attendere le novità da Luxuria. La prima a salvarsi è stata Khady, seguita da Artur. Nello scontro finale tra Marina e Rosanna, è stata la prima quella condannata dal pubblico.