Sondaggi Amici, chi sarà il vincitore tra i sei finalisti

La ventitreesima edizione di Amici è giunta ormai al termine. Chi sarà il vincitore tra i sei giovanissimi talenti finalisti Dustin, Holden, Marisol, Petit, Sarah e Mida? Sono passati otto mesi dall’inizio del talent più amato di Canale 5 e oggi, sabato 18 maggio, va in onda la finale. Tempo di tirare le fila, di far fiorire gli sforzi e lo studio portata avanti fino ad oggi. I concorrenti sono grintosi, pronti a far vedere cosa hanno imparato. Ma in attesa di scoprire il vincitore ufficiale, diamo un’occhiata a cosa dire i sondaggi e scopriamo i favoriti per la vittoria.

Sondaggi Amici: chi sarà il vincitore

Quella di quest’anno è stata un’edizione sofferta, con molti talenti e i professori severi (anche se forse un po’ più morbidi rispetto al solito). Tante sono state le sorprese, gli ospiti, le eliminazioni a sorpresa. Ora è tempo di tirare le fila e consegnare al vincitore la meritata coppa. La scuola più amata d’Italia non perdona: ogni errore verrà soppesato e valutato, ma alla fine sarà il pubblico a casa a decretare il vincitore attraverso il televoto . Infatti, ad Amici, così come al Grande Fratello, la finale sarà votata esclusivamente dal pubblico, non ci sarà l’intervento di nessuna giuria (come invece è successo a Sanremo)

Ma chi sarà il vincitore di questa edizione? Difficile prevedere cosa succederà nella finale, poiché gli scommettitori sembrano tutti d’accordo su un nome, mentre i sondaggi ne fanno un altro. Proprio così, sarà Petit a trionfare secondo i bookmaker, mentre la più quotata sui social sembra essere Sarah Toscano. Pochi dubbi invece sulla categoria danza, dove, secondo i pronostici, stravincerà Marisol.

Dunque, il favorito alla vittoria all’edizione 2023/24 per i bookmakers resta il cantante Petit, visto vincente a 1,80 su Snai e Planetwin365, con Sarah, vicina all’eliminazione nella scorsa settimana, seconda tra 2,20 e 2,25 volte la posta. Terza invece la prima ballerina in lavagna, Marisol, offerta a 3,50, con Holden sceso quarto nella graduatoria a 6 volte la posta. Passano in doppia cifra Dustin – altro ballerino in gara – lontano a 14, con Mida ultimo per i bookie, nonostante il grande successo con Rossofuoco, a quota 25.

