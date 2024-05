Fonte: IPA Maria De Filippi

Siamo a un passo dalla finale di Amici 23. L’ultimo passo per scoprire chi trionferà nel famoso talent condotto da Maria De Filippi. Un momento che potrebbe aggiungere un nuovo tassello al panorama artistico italiano, come spesso accaduto negli ultimi anni. Si pensi al grandioso successo di Annalisa, ad esempio, così come all’apprezzamento internazionale di Angelina Mango. Sul sito Witty Tv è stato di recente svelato il regolamento della finale, il che ha generato grande clamore sui social. Il pubblico sarà infatti assoluto protagonista.

Finale Amici, il regolamento

La finale di Amici 23 andrà in onda sabato 18 maggio su Canale 5, a partire dalle ore 21.10. Scopriremo chi avrà vinto a notte inoltrata, considerando come la conclusione della trasmissione sia prevista per le ore 1.30. Un evento in stile Festival di Sanremo di Amadeus, insomma.

Chi resisterà avrà come ricompensa la possibilità di decretare il vincitore o la vincitrice del talent Mediaset: “L’ultima puntata consiste nella gara tra i 6 finalisti selezionati nel corso delle puntate precedenti, che si esibiranno in una serie di sfide, suddivise in diverse manches. Tutte le sfide saranno valutate esclusivamente attraverso il televoto del pubblico da casa per determinare il vincitore finale del programma”. Ciò vuol dire consegnare ogni potere decisionale nelle mani del pubblico.

Televoto Amici, come funziona

Il documento ufficiale pubblicato spiega quelle che sono le varie modalità consentite per esprimere il proprio parere in merito a uno o più dei sei finalisti in gara ad Amici. Di seguito riportiamo il tutto:

è consentito esprimere il proprio voto via Sms, inviando un messaggio di testo al numero 477.000.1 e 477.000.0;

l’espressione del voto può avvenire attraverso la pagina web wittytv.it;

l’app Mediaset Infinity consente di esprimere il proprio voto;

l’app Wittytv consente di esprimere il proprio voto;

alcune smart Tv e alcuni decoder abilitati consentono di interagire con il programma, esprimendo il proprio voto.

È bene ricordare, però, come la possibilità di accedere al televoto non sia attiva per l’intera durata del programma. Durante la trasmissione, condotta da Maria De Filippi, saranno resi ben noti i momenti nei quali poter indicare una preferenza.

Cosa sapere sulla finale

Sono in totale sei i finalisti di Amici 2023. Quattro i cantanti, ovvero Sarah, Mida, Petit e Holden. Due invece i ballerini, Marisol e Dustin. Sono già stati pubblicati i quattro inediti dei concorrenti che si giocheranno il titolo. Sarah ha lanciato Sexy Magica, Mida invece canta Que pasa. Il brano di Petit è Mammamì e per Holden abbiamo Randagi. Non soltanto il trionfo finale. Sono infatti attesi anche altri riconoscimenti, come il già annunciato Premio delle Radio.

Solitamente si hanno anticipazioni molto dettagliate sulle puntate di Amici, ma non in questo caso. La finale, considerando la partecipazione del pubblico con il televoto, sarà infatti in diretta. Chi sono i favoriti? Per il ballo Marisol sembra avere un leggero vantaggio su Dustin. Sul fronte cantanti, invece, ci si attende un testa a testa tra Petit e Sarah. La crucialità del televoto potrebbe però regalare sorprese. Una su tutte sarebbe il trionfo di Holden.