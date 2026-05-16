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IPA

Cambio di programma per il talent più longevo della televisione italiana. La finale di Amici 25 non andrà in onda stasera, sabato 16 maggio. Mediaset ha infatti deciso di spostare l’attesissimo appuntamento, tenendosi alla larga dal confronto/scontro con la finale dell’Eurovision Song Contest 2026. Una mossa strategica che protegge ascolti e televoto, cuore pulsante dell’ultima tappa del talent di Maria De Filippi.

Perché Amici non va in onda

Il ragionamento di Pier Silvio Berlusconi e Maria De Filippi è lineare e facilmente comprensibile. La finale dell’Eurovision è un evento che catalizza l’attenzione. Non è paragonabile a Sanremo, sia chiaro, ma attira tantissimi, soprattutto nella sua ultima tappa.

Mandare in onda la finale di Amici in contemporanea avrebbe significato dividere il pubblico. Meno persone avrebbero preso parte al televoto e l’esito degli ascolti non sarebbe stato all’altezza di una finale di Amici, da sempre seguitissima.

Tutto viene spostato a domenica 17 maggio, a partire dalle 21:30. Ciò vuol dire regalare al talent lo spazio che merita, con il pubblico ben concentrato su un solo grande evento, senza sovrapposizioni e distrazioni.

Cosa va in onda

Al posto di Amici va in onda tutt’altro. Mediaset ha infatti deciso di dare battaglia all’Eurovision, in termini di ascolti, con una pellicola che potrebbe attirare un’ottima fetta di pubblico. Si tratta de Il Gladiatore II, film di Ridley Scott che ci riporta nell’antica Roma (decisamente romanzata). Una prima Tv per Canale 5, che aiuterà a non cedere lo scettro degli ascolti a Rai 1 senza “combattere”.

Chi sono i finalisti

A giocarsi la vittoria della 25esima edizione di Amici sono sei ragazzi. Quattro sono già certi del posto e due sono in ballottaggio. I finalisti confermati sono:

Elena – Cantante allieva di Rudy Zerbi, che ad aprile ha pubblicato il singolo A parte me;

Emiliano – Ballerino seguito da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi;

Nicola – Ballerino allievo di Alessandra Celentano;

Alessio – Ballerino allievo di Emanuel Lo.

Ecco chi è finito al ballottaggio:

Angie – Cantante allieva di Lorella Cuccarini;

Lorenzo – Cantante allievo di Lorella Cuccarini.

Sappiamo che Angie e Lorenzo si sono classificati a pari merito in semifinale. Il loro destino, quindi, sarà deciso da un televoto flash a inizio finale.

Come funziona la finale

La finale di Amici è trasmessa in diretta, a differenza delle puntate precedenti. Un cambio di formato ben noto agli appassionati del talent. Il meccanismo è molto semplice: tutti contro tutti. Niente più squadre o tutele da parte dei coach.

Ogni finalista è di fatto solo con il proprio talento. Il pubblico potrà votare tramite SMS e attraverso il sito Mediaset Infinity, così come dall’app ufficiale. In giuria siedono Amadeus, Elena D’Amario, Gigi D’Alessio e Cristiano Malgioglio. A dirigere la parte artistica dello show, come ogni anno, Stéphane Jarny.