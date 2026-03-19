Ascolti tv del 18 marzo, Stefano De Martino raddoppia e conquista la prima serata

Stefano De Martino è ovunque: su Rai 1 con "Affari Tuoi" e su Rai 2 con "Stasera tutto è possibile". Nessuno lo ferma. Gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino domina la serata televisiva del mercoledì. Prima su Rai 1 conduce nell’access prime time il solito appuntamento con Affari Tuoi dove sfida a colpi di share il rivale Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna. Poi passa su Rai 2 dove intrattiene il pubblico con Stasera tutto è possibile.

In prima serata De Martino si è trovato come sempre a fare i conti con Giusy Buscemi che su Canale 5 è la protagonista di Vanina – Un vicequestore a Catania 2.

Il resto della programmazione ha visto su Rai 3 il consueto appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato della scomparsa della piccola Kata. Mentre su Rai 1 è tornata la fiction Morgane, Detective geniale con la quinta stagione.

Su Rete 4 è andato in onda Realpolitik e su Italia 1 Le Iene Show. Mentre su La7 è stata trasmessa la seconda puntata de La Giusta Distanza, la nuova serie ideata e narrata da Roberto Saviano.

Prima serata, ascolti tv del 18 marzo: vince De Martino, flop Rai 1

Su Rai 1 Morgane – Detective geniale 5 incolla al piccolo schermo 1.539.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 Vanina – Un Vicequestore a Catania 2 conquista 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.002.000 spettatori pari al 15.8%. Su Italia1 Le Iene interessa 1.006.000 spettatori con l’8.3%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.300.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 402.000 spettatori (3.2%). Su La7 La Giusta Distanza raggiunge 642.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8 Champions League – Liverpool-Galatasaray ottiene 818.000 spettatori (4.3%). Sul Nove Walter Veltroni – Le emozioni chi abbiamo vissuto raduna 183.000 spettatori con l’1.1%.

Access Prime Time, dati del 18 marzo: Gerry Scotti trionfa

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.963.000 spettatori (19.9%), mentre Affari Tuoi arriva a 4.981.000 spettatori (23.9%) dalle 20:52 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 9 minuti (4.040.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.029.000 spettatori pari al 24.2% dalle 20:53 alle 21:57.

Su Rai2 Referendum 2026 è la scelta di 378.000 spettatori con l’1.8%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 947.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.158.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.477.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.063.000 spettatori e il 5.3% nella prima parte e 779.000 spettatori e il 3.7% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.844.000 spettatori (8.9%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 320.000 spettatori e l’1.6%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 520.000 spettatori con il 2.5%.

Ascolti tv Preserale, dati del 18 marzo

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.267.000 spettatori pari al 23.4%, mentre L’Eredità coinvolge 4.582.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.870.000 spettatori (15.1%), mentre Caduta Libera convince 2.673.000 spettatori (17.1%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (392.000 – 3.2%), 9-1-1: Lone Star conquista 455.000 spettatori con il 3% e 9-1-1 558.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 268.000 spettatori (1.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 498.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.315.000 spettatori (13.4%).

A seguire Blob segna 1.069.000 spettatori (5.8%) e Il Provinciale sigla 1.005.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.066.000 spettatori (6.4%), mentre La Promessa intrattiene 1.072.000 spettatori (5.8%). Su La7 Ignoto X raduna 194.000 spettatori pari all’1.3%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 282.000 spettatori (1.7%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (361.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 718.000 spettatori con il 3.9%.