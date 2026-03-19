"Stasera tutto è possibile" è il solito caos che diverte e rilassa, ma l'assenza di Biagio Izzo si sente eccome: le nostre pagelle

IPA Elisabetta Canalis

Nella puntata del 18 marzo, Stasera tutto è possibile è stato il solito… caos: è come entrare nel salotto del conduttore, circondato dagli amici di sempre, ma con un’assenza che si è sentita, ovvero quella di Biagio Izzo. Tema della puntata i misteri, tra cui “perché siamo ancora in onda”; Stefano De Martino ormai naviga benissimo nel suo “mare”, nel programma che ha risollevato le sorti della prima serata di Rai2. Si ride, si scherza, non si trattengono nemmeno le parolacce: è uno show senza freni.

La Stanza Inclinata miete vittime (e Brenda Lodigiani ne sa qualcosa). Voto: 8

Tra tutti i giochi che hanno reso Stasera tutto è possibile così iconico c’è la Stanza Inclinata: Rocco Papaleo non ci è sembrato molto convinto – divertito sì – ma forse sarebbe stato preferibile partecipare a Giochi senza frontiere. Parola sua, e forse anche un po’ di Brenda Lodigiani, che alla fine ha fatto un capitombolo proprio al termine del gioco. La versione Immo Tataranno è stata probabilmente la migliore di sempre: un pizzico di crime, tante risate e cadute a ripetizione. E una cosa è certa: Brenda Lodigiani ha delle pile di riserva per essere sempre così perfetta (anche nell’imperfezione).

L’assenza di Biagio Izzo. Voto: 5

Lo sapevamo: quella della scorsa settimana è stata l’ultima puntata con Biagio Izzo, tra i punti di riferimento del cast storico del programma. L’assenza si è sentita tutta, anche perché questa puntata sarebbe stata perfetta con lui (in particolare durante la Stanza Inclinata, dove avrebbe dato il meglio di sé).

STEP Burger, il solito caos. Voto: 8

“Ti posso fare una domanda? Quando pensi di chiamare l’hamburger?”, con STEP Burger non si scherza. Non si faceva da un po’; ogni ospite e membro del cast fisso è chiamato a essere l’ingrediente di un hamburger e, a poco a poco, vengono ammucchiati tra loro. Nathalie Guetta ne ha avuto subito paura, Elisabetta Canalis ha chiesto a Stefano quando avrebbe chiamato l’hamburger (simpaticamente, o forse non tanto, viste le difficoltà e il livello di resistenza richiesto ben oltre la capacità umana), Paolantoni è stato ritratto in un momento di dolore, Lodigiani e Papaleo si sono dati un bacio fugace. Il solito caos targato Step, appunto.

Elisabetta Canalis in difficoltà. Voto: 7

Tra Brenda Lodigiani ed Elisabetta Canalis, nella sfida dei biscotti tra i denti, non c’è stata proprio storia. La Lodigiani ha vinto a mani basse con una tecnica imbattibile, e ha mangiato ben quattro biscotti in pochissimi secondi. E la Canalis? Apparsa divertita sì, ma in difficoltà.

Nathalie Guetta e lo shock mentale. Voto: 7

Con l’Alphabody ci è sembrato di non riuscire a respirare più, soprattutto quando è toccato a Francesco Paolantoni e Nathalie Guetta per comporre la parola “shock”. Duo confusionario per eccellenza, hanno composto le lettere con non poche difficoltà. Decisamente una disfatta per la coppia, che è riuscita a malapena a portare a casa il compito, ma sono questi momenti di leggerezza che rendono Stasera tutto è possibile ciò che è davvero: un programma perfetto per staccare la spina e ridere in allegria.

Francesco Paolantoni dà il meglio di sé. Voto: 10

Step Challenge, ed è subito il momento del “Maestro” di cui tutti hanno paura: Francesco Paolantoni, 70 anni compiuti il 3 marzo, dà il meglio di sé con il lollipop, con una flessibilità che lascia esterrefatti. Ne dimostra probabilmente la metà, ma già aveva dato prova di sé in occasione di Ballando con le Stelle: il Maestro di Stasera tutto è possibile non si è mai tirato indietro di fronte a nulla, anche se si è sentita la mancanza di Biagio Izzo al suo fianco e degli sketch che solo loro hanno saputo regalarci in questi anni.

Stefano De Martino sicuro di sé. Voto: 7

C’è tanta sicurezza, per un programma che, alla fine, per Stefano De Martino è anche e soprattutto “casa”. Lo sta dimostrando puntata dopo puntata, un sorriso dopo l’altro: è la chiusura di un capitolo, forse, per iniziarne un altro, ben più impegnativo. Sanremo è nel suo futuro, è ufficiale, ma Stefano e quella sicurezza costruita in anni di gavetta rimangono un puntino di luce in televisione. Da qui la strada può essere in discesa o in salita, ma noi vogliamo immortalare proprio questo momento: De Martino al suo picco, quando tutto è ancora possibile.

Torna Gerry Scotti, ma nessuna rivalità. Voto: 6

Stasera il record è possibile, e lo ha dimostrato Claudio Lauretta, l’imitatore che ha portato Gerry Scotti a un solo passo da Stefano De Martino. Ormai la rivalità televisiva tra i due conduttori è storica: da quando La Ruota della Fortuna va in onda, ha battuto un record dopo l’altro, togliendo una fetta di pubblico ad Affari Tuoi. Ma non c’è nessuna rivalità tra loro, anzi: anche il “vero” Scotti ha smentito qualsiasi acredine. La Ruota gira, e fa girare Step in qualche modo e anche il pubblico che passa da un canale all’altro per seguire i conduttori del momento.