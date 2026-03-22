Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti torna nella prima serata di Canale5, domenica 22 marzo, con una nuova puntata di Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, in onda subito dopo La Ruota della Fortuna, altro immancabile appuntamento del piccolo schermo dove è affiancato dalla bellissima Samira Lui. Anche in questa puntata il game show si preannuncia ricco di colpi di scena e decisioni difficili per tentare la scalata al montepremi e raggiungere l’obiettivo più ambito, ovvero quello di vincere 1 milione di euro.

Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 22 marzo

Nuovo imperdibile appuntamento per tutti i fan dei quiz televisivi: domenica 22 marzo torna su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Al timone c’è ancora lui, Gerry Scotti, volto rassicurante e amatissimo della tv italiana, che continua a collezionare successi anche con La Ruota della Fortuna, confermandosi uno dei conduttori più solidi e versatili del piccolo schermo.

Il format, pur con qualche novità pensata per rendere il ritmo ancora più coinvolgente, mantiene intatta la sua essenza. Dieci concorrenti si ritrovano al centro dello studio pronti a mettersi alla prova in una prima fase di selezione tutt’altro che semplice. Qui non basta sapere le risposte: servono velocità, concentrazione e anche un pizzico di sangue freddo per affrontare una serie di domande che spaziano tra cultura generale, attualità, scienza e mondo dello spettacolo.

A rendere tutto ancora più intenso ci pensa il tempo limitato: ogni risposta deve arrivare in pochi secondi, aumentando la tensione e costringendo i partecipanti a fidarsi del proprio istinto. Solo chi riesce a distinguersi davvero può superare questo primo step e conquistare l’accesso alla fase successiva, quella più attesa.

È qui che il gioco entra nel vivo. La scalata verso il milione diventa sempre più complessa e ogni scelta può fare la differenza. I concorrenti devono dimostrare non solo preparazione, ma anche strategia e capacità di gestire la pressione, dosando rischi e certezze. Le domande si fanno via via più insidiose e ogni risposta corretta avvicina al traguardo, mentre un errore può cambiare tutto in un attimo.

Nella puntata del 15 marzo ci sono stati momenti davvero emozionanti, con Eugenio, 34 anni, medico originario di Milano che fin dal suo ingresso in studio è stato accolto con grande calore, conquistando subito la simpatia del pubblico e dello stesso Gerry Scotti. Eugenio ha affrontato la partita con determinazione, senza tirarsi indietro davanti alle domande più insidiose e più volte ha scelto di rischiare, affidandosi alla logica e a un buon intuito, dimostrando sangue freddo e voglia di arrivare fino in fondo. Nonostante il coraggio, però, il suo percorso si è interrotto a poche domande dal traguardo finale, lasciando un pizzico di amaro ma anche la consapevolezza di aver giocato una partita intensa.

A spuntarla è stato invece Valerio, che è riuscito a completare la scalata e a portarsi a casa un montepremi di ben 200mila euro. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo, tra sorrisi e grande emozione, a chiusura di una puntata ricca di tensione e colpi di scena.

Dove e quando vedere Chi vuol essere milionario – Il Torneo

I telespettatori fan del game show con Gerry Scotti potranno vedere la nuova puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo in diretta domenica 22 marzo a partire dalle 21.30 su Canale5, subito dopo La Ruota della Fortuna, oppure potranno recuperare l’appuntamento in streaming o on demand su Mediaset Infinity, dove la puntata resterà disponibile per rivedere la sfida tra Campioni anche in un secondo momento.