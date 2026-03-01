Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Torna anche domenica 1 marzo in prima serata su Canale 5 Chi vuol essere milionario – Il Torneo, il game show più avvincente del weekend condotto naturalmente dall’inossidabile Gerry Scotti. Anche in questa puntata che sa già di primavera la scalata al milione si preannuncia come sempre ricca di suspance, domande difficili e colpi di scena, tutto per tentare di vincere l’agognato primo premio, ovvero il milione di euro.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 1 marzo

Dopo la pausa di domenica 22 febbraio, in cui il programma non è andato in onda per lasciare spazio alla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, torna il 1 marzo Chi vuol essere milionario – Il Torneo il game show condotto da Gerry Scotti.

Il fortunato conduttore sta dominando in questo periodo la scena mediaset, non solo con il celebre game show nella versione serale, ma anche con un altro programma di successo dell’access prime time, ovvero La Ruota della Fortuna, al fianco della splendida Samira Lui.

Proprio perché la formula del Torneo sta funzionando alla grande e il pubblico lo premia settimana dopo settimana, Mediaset sembrerebbe aver deciso di prolungare il presidio dello show ben oltre quello che aveva preventivato, portando il programma fino alla primavera inoltrata.

Ancora una volta il meccanismo del gioco è quello: domenica 1 marzo, in prima serata, dieci concorrenti si ritroveranno protagonisti di una sfida preliminare per tentare di sedersi sulla celebre poltroncina al centro dello studio, davanti a Gerry Scotti, e tentare così domanda dopo domanda la scalata al milione di euro.

La gara si aprirà dunque con una vera e propria fase di qualificazione in cui i partecipanti dovranno rispondere ad una serie di domande dove non conta solo dare la risposta giusta, ma anche quanto tempo ci si impiega a darla. Gli aspiranti milionari dovranno dimostrare rapidità mentale e un’ottima cultura generale visto che le domande spazieranno tra attualità, scienza, storia, cinema, spettacolo e curiosità varie. Solo i migliori, e i più veloci, riusciranno a superare questo primo step e ad accedere alla parte decisiva del programma, quella in cui solo i più coraggiosi, o come ama sempre dire Scotti, “Only the brave”, potranno tentare di portare a casa il famoso milione di euro.

Per farlo però dovranno superare una serie di domande sempre più difficili in cui non solo mettere in atto sofisticati ragionamenti, ma amche mantenere nervi saldi e avere un’ottima intuizione, oltre che memoria. Tra ragionamenti complessi, colpi di scena e decisioni difficili, la versione serale del quiz di Canale5 diventa così un’esperienza avvincente che coinvolge anche i telespettatori da casa facendo registrare ogni puntata ascolti record.

Dove e quando vedere Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Gli appassionati del game show con Gerry Scotti potranno vedere la nuova puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo in diretta domenica 1 marzo a partire dalle 21.30 su Canale5, subito dopo La Ruota della Fortuna, oppure potranno recuperare l’appuntamento in streaming o on demand su Mediaset Infinity, dove la puntata resterà disponibile per rivedere la sfida tra Campioni anche in un secondo momento.