IPA Gerry Scotti

Domenica 8 marzo va in onda su Canale5 l’appuntamento più atteso dagli amanti dei quiz: stiamo parlando di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Al timone c’è come sempre l’amatissimo Gerry Scotti, il conduttore che ha legato indissolubilmente il suo nome a questo format, entrando persino nel Guinness World Record per il maggior numero di puntate presentate a livello mondiale.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni dell’8 marzo

Quella di domenica 8 marzo si prospetta essere già una puntata ricca di colpi di scena: torna infatti l’appuntamento con Chi vuol essere milionario – Il Torneo, una variante che ha rinnovato il meccanismo classico del game show rendendolo ancora più spietato. Inizialmente erano previste solo quattro puntate speciali del nuovo format, ma il suo successo strabiliante ha portato Mediaset a prolungare la trasmissione fino alla primavera inoltrata, confermando settimana dopo settimana il talento di Gerry Scotti.

La scorsa puntata ha visto la vittoria di Giacomo, che è riuscito a portarsi a casa ben 200mila euro, dimostrando di sapersi muovere con sicurezza tra cultura pop e storia contemporanea. E anche questa sera il conduttore è pronto a guidare la scalata al Milione dei concorrenti: i riflettori si accendono su una nuova sfida ad alta tensione. Gli aspiranti campioni sono pronti a sfidare la sorte e il cronometro per scalare la vetta. E in palio, come ogni settimana, c’è un premio che fa gola a tanti: quel milione di euro capace di trasformare ogni sogno chiuso nel cassetto in realtà.

Chi si siede sulla sedia deve andare avanti il più possibile, sfidando non solo la propria cultura ma anche il cronometro. In questa nuova versione, infatti, il tempo diventa un fattore fondamentale: a parità di livello raggiunto, vince chi ha scalato la vetta più velocemente, creando dinamiche di gioco ancora più interessanti.

“Non esiste più la possibilità: ‘Mi tengo i soldi e vado a casa’. Non ci si può accontentare, ma bisogna andare avanti il più possibile. Se il concorrente successivo arriva al tuo stesso livello, ma ha tempi migliori, i soldi diventano suoi. Se il concorrente successivo arriva al tuo stesso livello, ma ha tempi migliori, i soldi diventano suoi”, aveva spiegato in un’intervista Scotti.

Quando e dove vedere il game show

La puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo è in programma domenica 8 marzo 2026, in prima serata su Canale5. Lo show andrà in onda dalle 21.30 in poi, dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna, sempre con Gerry Scotti alla conduzione.

La diretta sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. E per chi fosse impossibilitato a seguire la diretta in tv, nessun problema: è possibile guardare le puntate della trasmissione on demand sulla stessa piattaforma anche nei giorni successivi alla messa in onda. Sarà possibile anche rivedere i momenti più tesi della scalata al milione e recuperare i precedenti appuntamenti dello show che ha celebrato i venticinque anni del programma di successo.