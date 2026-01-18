Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Gerry Scotti

Domenica 18 gennaio torna su Canale5 l’appuntamento più atteso dagli amanti dei quiz con Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Al timone c’è ovviamente l’amatissimo Gerry Scotti, il conduttore che ha legato indissolubilmente il suo nome a questo format, entrando persino nel Guinness World Record per il maggior numero di puntate presentate a livello mondiale.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni del 18 gennaio

La puntata di domenica 18 gennaio si inserisce nel nuovo ciclo intitolato “Il Torneo”, una variante che ha rinfrescato il meccanismo classico del game show rendendolo ancora più spietato. Se un tempo la prudenza era la migliore amica del concorrente, oggi il clima in studio è decisamente più elettrico.

La grande novità di questa edizione è l’impossibilità per i dieci concorrenti in gara di “accontentarsi”. Gerry Scotti lo ha spiegato chiaramente: non esiste più l’opzione di ritirarsi con il bottino accumulato. Chi si siede sulla sedia deve andare avanti il più possibile, sfidando non solo la propria cultura ma anche il cronometro. In questa nuova versione, infatti, il tempo diventa un fattore discriminante: a parità di livello raggiunto, vince chi ha scalato la vetta più velocemente. Una dinamica che spinge i protagonisti a correre rischi calcolati e non.

Il conduttore non ha nascosto il suo legame con il programma che ha segnato il suo percorso lavorativo, come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Con La Ruota della Fortuna Scotti sta continuando a raccogliere ottimi risultati, ma anche Chi vuol essere milionario – Il Torneo – che inizialmente prevedeva solo quattro prime serate – sta ottenendo un grande successo: “”Sono arrivato alla “Ruota” che non era un programma mio, l’ho fatto mio e ora mi sento come a casa. Ma il “Milionario” ha segnato un’epoca e la mia vita professionale, ed è come rivedere una persona a cui vuoi bene. La “Ruota” e il “Milionario” sono entrambi game show, o quiz, come volete chiamarli, ma hanno due sapori molto diversi”.

Dopo la vittoria della scorsa settimana di Andrea Panciroli, che ha portato a casa ben 150.000 euro fermandosi a un passo dal colpaccio, la tensione per i nuovi aspiranti milionari è alle stelle. La scalata partirà da curiosità pop per arrivare a quesiti di nicchia che metteranno a dura prova anche i concorrenti più preparati: chi riuscirà ad arrivare fino all’ultima domanda?

Quando e dove vedere il game show

La puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo è in programma domenica 18 gennaio 2026, in prima serata su Canale5. Lo show andrà in onda dalle 21.30 in poi, dopo la consueta puntata de La Ruota della Fortuna, sempre con Gerry Scotti alla conduzione.

La diretta sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. E per chi fosse impossibilitato a seguire la diretta in tv, niente paura: è possibile vedere il programma on demand sulla stessa piattaforma, dove le puntate rimarranno fruibili anche i giorni successivi alla messa in onda. Sarà possibile anche rivedere i momenti più tesi della scalata al milione e recuperare i precedenti appuntamenti di questo ciclo speciale che ha celebrato i venticinque anni di un successo senza tempo.