Su Canale 5 l’appuntamento più adrenalinico del weekend: Gerry Scotti conduce una nuova puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il game show, che ha rivoluzionato il formato classico per celebrare i suoi 25 anni, si preannuncia ricco di tensione e colpi di scena. Il conduttore, volto storico del quiz, è pronto ad accompagnare i concorrenti in una nuova serata ricca di emozioni, suspense e grandi decisioni.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni dell’1 febbraio

Appassionati del game show a raccolta: appuntamento imperdibile con una nuova puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, condotta come sempre dall’amatissimo Gerry Scotti, il conduttore che ha legato indissolubilmente il suo nome a questo format, entrando persino nel Guinness World Record per il maggior numero di puntate presentate a livello mondiale.

Le luci si accendono su una nuova sfida ad alta tensione: gli aspiranti campioni salgono in cattedra, pronti a sfidare la sorte e il cronometro per scalare la vetta. In palio c’è l’impresa di una vita: quel milione di euro capace di trasformare ogni sogno chiuso nel cassetto in realtà. Dopo la vittoria del videomaker Riccardo nella scorsa puntata – che ha incassato ben 150.000 euro – l’attesa per stasera è altissima.

Circolano voci su una scalata particolarmente brillante che potrebbe portare un concorrente a sfiorare la fatidica domanda numero 15, quella che vale il milione di euro. Gerry Scotti ha dichiarato che questa edizione del “Torneo” sta tirando fuori il meglio dei concorrenti, tra “millimetri di vantaggio e sangue freddo”.

I concorrenti verranno sottoposti a una prova preliminare dove il tempo di reazione è tutto. Solo i tre più veloci e preparati guadagnano il diritto di sedersi davanti a Gerry per tentare la scalata. “Non esiste più la possibilità: ‘Mi tengo i soldi e vado a casa’. Non ci si può accontentare, ma bisogna andare avanti il più possibile. Se il concorrente successivo arriva al tuo stesso livello, ma ha tempi migliori, i soldi diventano suoi”, aveva spiegato Scotti in una recente intervista.

Il percorso verso il traguardo milionario è un mix di conoscenza, autocontrollo e, ovviamente, il favore della sorte. Stasera, dieci aspiranti campioni si contenderanno l’accesso alla scalata finale: superata la selezione, rimarrà solo il migliore a sfidare le domande di Gerry Scotti. In un gioco di astuzia e competenza, ogni mossa può essere quella decisiva: chi avrà la stoffa per arrivare fino in fondo?

Dove e quando vedere Chi vuol essere milionario – Il Torneo

L’appuntamento è per stasera, domenica 1 febbraio, su Canale5. La serata entra nel vivo alle 21.30, subito dopo La Ruota della Fortuna: un vero e proprio “passaggio di testimone” tra i due programmi di grande successo di Gerry Scotti. Potrete seguire la diretta anche su Mediaset Infinity, dove la puntata resterà disponibile on demand per rivedere i momenti più intensi della sfida tra Campioni.

Sulla piattaforma streaming sarà inoltre disponibile il contenuto on demand subito dopo la fine della diretta, ideale per chi desidera recuperare i passaggi chiave o gli episodi precedenti di questa edizione.