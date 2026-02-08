Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Torna anche l’8 febbraio in prima serata su Canale 5 l’appuntamento più avvincente del weekend, ovvero quello con Gerry Scotti e Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Anche in questa puntata il game show si preannuncia ricco di colpi di scena e decisioni difficili per tentare la scalata al montepremi e raggiungere l’obiettivo più ambito: quello di riuscire a vincere 1 milione di euro.

Chi vuol essere milionario – Il Torneo: le anticipazioni dell’8 febbraio

Come ogni domenica torna uno degli appuntamenti più amati dal pubblico televisivo di Canale5, quello con il game show Chi vuol essere milionario – Il Torneo, condotto come sempre dall’amatissimo Gerry Scotti, il conduttore che ha legato indissolubilmente il suo nome a questo format e che sta avendo un successo incredibile anche con la sua La Ruota della Fortuna, al fianco di Samira Lui.

Il meccanismo resta sempre lo stesso: dieci concorrenti provenienti da percorsi diversi si ritrovano al centro dello studio per prendere parte a un’edizione speciale del celebre quiz televisivo. Non è la versione a cui il pubblico era abituato in precedenza: nell’appuntamento serale il meccanismo è strutturato come un vero e proprio torneo, in cui ogni scelta può fare la differenza tra restare in gioco o uscire definitivamente di scena.

La gara si apre con una fase di qualificazione serrata, in cui i partecipanti devono dimostrare rapidità mentale e padronanza della cultura generale. Le domande spaziano tra storia, attualità, scienza, spettacolo e curiosità, mentre il tempo scorre implacabile, aumentando la pressione e mettendo alla prova nervi e lucidità. Solo i migliori riescono a superare questo primo ostacolo e accedere alla parte decisiva del programma, ma come ama sempre dire Scotti, “Only the brave”, solo i coraggiosi poi riescono a tentare la scalata al milione.

Qui inizia il vero rush finale: una serie di prove sempre più difficili, in cui strategia, intuizione e sangue freddo diventano fondamentali. Ogni risposta corretta avvicina i concorrenti al premio massimo, un milione di euro che rappresenta non solo una vittoria economica, ma anche un trionfo personale. Tra colpi di scena, momenti di suspense e decisioni rischiose, questa nuova versione del quiz trasforma il gioco in un’esperienza avvincente, capace di tenere gli spettatori incollati allo schermo fino all’ultimo secondo.

Dopo la puntata del 1 febbraio, dove si sono distinti per bravura e coraggio due concorrenti in particolare, il milanese Luigi e l’ingegnere Alberto, senza che nessuno sia riuscito a conquistare il bottino più ambito, i concorrenti tornano a sfidarsi a colpi di risposte pensate e “aiuti” che potrebbero salvarli nelle situazioni più difficili.

La scelta di Gerry Scotti di portare in prima serata il game show si è rivelata vincente e il conduttore viene premiato ogni settimana anche in termini di ascolti. La nuova versione di Chi vuol essere milionario è riuscita a battere, nella gara Auditel, diverse produzioni delle reti concorrenti, diventando, insieme a La Ruota della Fortuna, uno dei programmi più amati e seguiti targati Mediaset.

Dove e quando vedere Chi vuol essere milionario – Il Torneo

Gli affezionati del game show potranno seguire la nuova avvincente puntata di Chi vuol essere milionario – Il Torneo in diretta domenica 8 febbraio, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna, oppure in streaming o on demand su Mediaset Infinity, dove la puntata resterà disponibile per rivedere i momenti più intensi della sfida tra Campioni anche nei giorni successivi.