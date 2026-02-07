La Ruota della Fortuna, Samira si fa “superare” dalla campionessa

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Samira Lui e Gerry Scotti

Venerdì 6 febbraio Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ormai fisso che, oltre a essere gioco tra tabelloni e colpi di intuito, è anche un piccolo momento quotidiano di intrattenimento in cui stile, ironia e complicità vanno di pari passo.

E se Samira è ormai abituata a catalizzare l’attenzione con i suoi look, questa volta a prendersi la scena è stata Valeria, la campionessa. Un dettaglio inaspettato le ha permesso di “superare” persino la padrona di casa della scalinata.

Valeria supera Samira: il dettaglio notato da Gerry

La Ruota della Fortuna è ormai uno di quegli appuntamenti irrinunciabili di decompressione a fine giornata: tabelloni, spicchi, intuizioni, ma anche quel clima leggero e complice che solo Gerry Scotti e Samira Lui sanno creare insieme. Una coppia televisiva rodata, legata da battute, sguardi d’intesa e punzecchiamenti che ormai fanno parte del gioco tanto quanto le lettere da girare.

E anche venerdì 6 febbraio questo clima è stato confermato. Gerry entra in studio sulle note dei Fortuna Five e, come sempre, accoglie Samira con il sorriso: lei è scintillante nel suo outfit, elegante e sicura di sé. Ma questa volta, a rubare un po’ la scena al tabellone non è lei.

A catalizzare l’attenzione è infatti Valeria, la campionessa che nella puntata precedente si era portata a casa 14mila euro. Un dettaglio del suo look (un vistoso fiocco nella parte più alta del vestito), non passa inosservato a Gerry, che non resiste e la prende bonariamente in giro: “Per farsi riconoscere ha messo un fiocco, ma ti avremmo vista lo stesso. Questo è superiore a quello che tu, Samira, hai messo due settimane fa”.

“Così grande non l’ho mai messo” risponde Samira con la sua solita ironia.

“La Ruota della Fortuna”, cambio campionessa ma finale amaro

Valeria, fiocco a parte, non è in studio solo per farsi notare. Il suo obiettivo è chiaro fin dall’inizio: difendere il titolo di campionessa. Accanto a lei ci sono due sfidanti agguerriti e molto preparati: Ludovica, bancaria originaria della Puglia ma residente a Milano, e Michele, siciliano di origine ma trapiantato a Sesto San Giovanni, responsabile di redazione in una casa editrice di saggistica.

Nel corso della partita girate di Ruota e tabelloni si susseguono, mostrando che tutti e tre hanno il passo giusto e il potenziale da veri campioni. Valeria si difende per buona parte della gara, dimostrandosi lucida e competitiva, ma il momento decisivo arriva con L’Ultimo Round, quella manche che spesso ribalta gli equilibri de La Ruota della Fortuna.

In quel momento la situazione vede Ludovica in testa con 18.200 euro, Valeria a 11.600 e Michele a 5.000. È proprio Valeria a dare la soluzione corretta, salendo a 16.800 euro, ma il suo fiocco portafortuna non basta a salvarla: il bottino accumulato non è sufficiente a mantenere il titolo. A laurearsi nuova campionessa è Ludovica.

La puntata si chiude, come di consueto, con La Ruota delle Meraviglie, che potrebbe permetterle di incrementare la vincita. Le tre frasi da indovinare sono a tema “Fermo”, ma la giovane bancaria non riesce a risolverne nemmeno una e si ritrova così con tutte e tre le buste rosse.

Gerry Scotti parte mostrando la busta numero 2, che contiene 5mila euro, poi passa alla numero 3, frase sbagliata per una sola lettera, dove ci sono 10mila euro. Infine nella busta numero 1 si nascondono 15mila euro. Ludovica chiude quindi la serata tornando a casa con 18.200 euro.