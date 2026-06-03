La Ruota della Fortuna, Gerry sorprende: “Chiamatemi Virginio”. E la campionessa emoziona Samira

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gerry Scotti

La Ruota della Fortuna va in onda anche il 2 giugno con una puntata scoppiettante e divertente. Protagonisti, ancora una volta, Samira Lui e Gerry Scotti, fra festeggiamenti per la Festa della Repubblica e una nuova, giovanissima, campionessa che ha già conquistato tutti.

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti celebra l’Italia

Gerry Scotti è inarrestabile e non si ferma nemmeno il 2 giugno. Il conduttore è tornato al timone de La Ruota della Fortuna anche in occasione della Festa della Repubblica. Per l’occasione lo studio si è illuminato con il Tricolore, mentre i Fortuna Five, la band dello show, ha suonato L’Italiano, celebre canzone di Toto Cutugno.

“Non c’è niente di più bello che sentirsi un italiano in questa giornata – ha commentato Gerry Scotti – Un giorno in cui celebriamo la nostra libertà, i valori importanti e il lavoro dei nostri padri, ma soprattutto l’amore dei nostri nonni e la nostra Italia. Il modo giusto per farvi compagnia è trascorrere un’altra serata insieme a La Ruota della Fortuna”.

Il presentatore ha poi sorpreso tutti, svelando di volersi far chiamare Virginio – suo vero nome – anziché Gerry, in occasione di una giornata per lui molto speciale. “Io sono nazionalpopolare come la nostra Ruota – ha spiegato -, sono orgoglioso di essere un italiano vero. Stride un po’ il mio nomignolo, Gerry, che non ha molto di italiano, ma in realtà io sono Virginio, per questa occasione chiamatemi Virginio”.

Il vero nome dello showman infatti è Virginio Scotti. Il conduttore venne chiamato così dai genitori, Mario e Adriana, in onore di uno zio. Durante la sua adolescenza i capelli biondi e il fisico imponente gli permisero di guadagnare un nomignolo scherzoso, Jerry, che richiamava in qualche modo l’America.

Decise poi di utilizzare quel soprannome all’inizio della sua carriera radiofonica, facendosi chiamare prima Gary, per non fare confusione con un altro conduttore, Gerry Bruno, per poi tornare a Gerry che risultava più orecchiabile.

Dopo le presentazioni iniziali dei concorrenti e della campionessa Anthea, il conduttore ha annunciato l’arrivo di Samira Lui che anche questa volta ha scelto un abito colorato per scendere le scale dello show con il suo balletto. “W l’Italia, W la Repubblica, W Samira”, ha gridato Gerry, ballando, come sempre, insieme alla showgirl.

La campionessa Anthea emoziona Samira Lui

Anche il 2 giugno la partita de La Ruota della Fortuna è stata ricca di colpi di scena e di momenti emozionanti. Il bello di questo gioco sta infatti proprio nell’imprevedibilità. La campionessa Anthea, dopo aver conquistato il titolo a soli 22 anni, si è trovata a giocare contro due sfidanti agguerriti: Giacomo e Michael.

La studentessa, anche in questa puntata, ha dato prova di grande bravura, accumulando in breve tempo un bel montepremi. Sino a quando nel Round Express non le è capitato lo spicchio Bancarotta che ha portato a zero il suo bottino. Anthea però non si è persa d’animo e, una risposta dopo l’altra, è riuscita a riconquistare il titolo di campionessa.

Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, Anthea è riuscita ad accendere solamente due buste con una velocità che ha sorpreso Samira Lui. “Credo sia la campionessa più brava che abbiamo mai avuto”, ha detto. Alla fine la giovane studentessa ha deciso di aprire la busta numero 3, portandosi a casa altri 5 mila euro.