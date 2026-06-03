La Ruota della Fortuna, Gerry è un ciclone: la battuta su Samira e il “Six Seven” come il Papa

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IPA Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

Nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna, dove Gerry Scotti continua a tenere insieme gioco e intrattenimento con il suo stile inconfondibile.

Nella puntata del 3 giugno non mancano momenti di leggerezza condivisi con Samira Lui, ormai presenza imprescindibile del programma, mentre sul fronte della gara la sfida tra i concorrenti regala un cambio di scenario inaspettato. A fine serata, infatti, il pubblico assiste all’incoronazione di una nuova campionessa.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry è un ciclone

L’ingresso in studio di Gerry Scotti nella puntata del 3 giugno è una scarica di energia. Ad accoglierlo ci pensano i Fortuna Five che intonano la celebre colonna sonora de Il Ciclone, la commedia cult di Leonardo Pieraccioni. Un assist perfetto per il conduttore, che coglie subito l’occasione per coinvolgere la sua compagna d’avventura Samira Lui.

L’ex concorrente di Miss Italia fa il suo ingresso in studio con un scintillante mini dress rosa salmone e viene accolta da un complimento che strappa sorrisi. “Se Pieraccioni ti avesse conosciuta trent’anni fa, ti avrebbe proposto di fare Il Ciclone“, scherza Gerry Scotti prima di dare il via alle manche della serata. Del resto, puntata dopo puntata, il conduttore e Samira continuano a dimostrare una sintonia ormai consolidata: battute, stoccate affettuose e scambi complici sono diventati uno degli elementi distintivi del programma.

Più tardi, durante la manche musicale dedicata a Emma Marrone, Samira svela una curiosità legata al brano L’amore non mi basta: la canzone è tornata in classifica grazie a un trend diventato virale su TikTok.

Un aggancio che permette a Scotti di rivendicare il suo rapporto con il mondo social. Il conduttore racconta di essere tra i primi a divertirsi con le tendenze del momento e si lascia andare a un ironico “Six seven”, espressione diventata virale negli ultimi giorni e ripresa persino da Papa Leone XIV durante un incontro con alcuni giovani. Un gesto che spiazza tutti, anche Samira, che non sapeva lo conoscesse.

Ludovica è la nuova campionessa

La sfida della serata vede protagonisti Giorgio, Ludovica e la campionessa in carica Anthea, determinati a conquistare un posto alla Ruota delle Meraviglie. Per buona parte della puntata sembra essere proprio Anthea ad avere il controllo del gioco, mantenendo il vantaggio sugli avversari e confermando la sicurezza mostrata nelle precedenti puntate.

Gli equilibri, però, cambiano nel corso dei round finali. È qui che Ludovica riesce a recuperare terreno e a mettere pressione alla campionessa, ribaltando una situazione che fino a quel momento sembrava ormai indirizzata. La concorrente prende così il comando della classifica proprio nel momento più delicato della gara.

Nonostante una prova convincente anche da parte di Giorgio, è Ludovica a chiudere la partita davanti a tutti. La concorrente conquista così il titolo di nuova campionessa, interrompendo il percorso di Anthea e guadagnandosi la possibilità di proseguire la sua avventura alla ruota delle meraviglie.

Il tema dei tre tabelloni è Palla: Ludovica riesce a indovinare e ad accendere di verde due buste su tre indovinando quindi due risposte. La campionessa decide di guardare la busta numero due, che contiene solo 100 euro: decide quindi di cambiarla vincendo 5mila euro, che si aggiungono al montepremi vinto nel corso della puntata.