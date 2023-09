Christian De Sica, la figlia Maria Rosa sposa: il momento più bello e commovente col padre

Fonte: IPA I matrimoni Vip più belli del 2023

Attimi emozionanti e indimenticabili per Christian De Sica. È convolata a nozze Maria Rosa, la figlia del celebre attore e della moglie Silvia Verdone, sorella del più noto Carlo. La coppia ha anche un altro figlio, Brando, di professione regista. L’erede di Vittorio De Sica, da sempre un padre amorevole e presente, ha postato sul suo account Instagram alcune foto dell’emozionante cerimonia.

Il matrimonio della figlia di Christian De Sica

Il matrimonio di Maria Rosa De Sica si è celebrato nel santuario della Madonna in Saletta, nel comune di Castel del Giudice in provincia di Isernia, in Molise. Tra i presenti alle nozze ovviamente anche zio Carlo Verdone. Con grande emozione Christian De Sica ha accompagnato all’altare la figlia, di professione costumista. Un momento toccante e dolcissimo, ripreso dagli smartphone dei presenti.

Maria Rosa De Sica ha detto sì al compagno Francesco Valentini dopo la nascita della loro bambina, Bianca, avvenuta lo scorso febbraio. Una grande gioia per De Sica, come ribadito in più di un’intervista. Per l’attore si tratta della prima nipote. L’altro figlio, Brando, non è ancora diventato padre. Durante la cerimonia Christian De Sica si è scatenato tra canti e balli, lasciandosi andare anche dolci dediche alla sposa.

“Vorrei insegnare a mia nipote a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così. – ha detto De Sica in un’intervista- Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca”.

Maria Rosa, chi è la figlia di Christian De Sica

Classe 1987, Maria Rosa De Sica e la secondogenita di Christian De Sica e Silvia Verdone. Il fratello maggiore è Brando De Sica, attore e regista. Lavora nel mondo della moda: è una costumista e fashion designer. Dopo gli studi allo IED Istituto Europeo di Design e dopo aver conseguito una master in Fashion Design all’Accademia del Lusso, nel 2020 ha creato un suo brand, “Mariù”, che è il suo nomignolo in famiglia. “Mariù è sempre stato il mio nomignolo. E poi la canzone Parlami d’amore Mariù è legata alla mia famiglia: il primo ad averla cantata è stato mio nonno Vittorio De Sica nel film Gli uomini, che mascalzoni…”, ha spiegato qualche tempo fa a La Notizia.

Chiamare la figlia Bianca non è stata una scelta casuale: “È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia”, ha rivelato Maria Rosa De Sica, che in passato è stata sposata con lo stilista Federico Pellegrini. Il matrimonio era stato celebrato a Capri nel 2016. Qualche anno dopo il divorzio, per motivi mai chiariti del tutto. La coppia non ha avuto figli.

Maria Rosa è diventata mamma solo di recente, a febbraio 2023, della piccola Bianca. Francesco Valentini, il genero di Christian De Sica, lavora presso Luxottica: si occupa di business strategy. Ha collaborato per un lungo periodo con Maserati. Si è laureato a Modena e successivamente ha avuto un’esperienza all’estero, in Spagna, più precisamente a Madrid.