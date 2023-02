Christian De Sica è diventato nonno: il nome speciale scelto per la bambina

Fonte: Ansa Christian De Sica

Christian De Sica è diventato nonno: su Instagram l’attore ha condiviso uno scatto a testimonianza di tutta la sua gioia con la nipotina appena nata. Una felicità immensa per lui, che non vedeva l’ora di stringere tra le sue braccia la sua prima nipotina, Bianca.

Il nome scelto per la piccola ha un significato importante per la famiglia De Sica, come aveva raccontato la stessa Maria Rosa, secondogenita dell’attore, in una recente intervista.

Christian De Sica nonno: la prima foto su Instagram con la nipotina

Nei mesi scorsi la sua gioia l’aveva urlata al mondo intero, dichiarando di essere felicissimo per la notizia: Christian De Sica è diventato nonno e l’ha annunciato su Instagram, con una foto scattata in ospedale con la piccola. “È arrivata Bianca, la mia nipotina. W Mari e Francesco”, ha scritto a corredo dello scatto che lo immortala sorridente ed emozionato.

Si tratta della bambina di Maria Rosa, secondogenita dell’attore e della moglie Silvia Verdone (sorella di Carlo), e del suo compagno Francesco. Ovviamente il post ha raccolto gli auguri e le congratulazioni di migliaia di follower, ma tra i primi a mostrare affetto sincero all’amico sono stati Mara Venier, Orietta Berti, Jerry Calà.

Già qualche tempo fa De Sica aveva parlato dell’emozione di diventare nonno in un’intervista rilasciata al settimanale Gente. “Non vedo l’ora di conoscerla – aveva confessato – vorrei insegnarle a sentirsi libera di cercare la sua strada e di seguire il suo cuore. Sono felice per mia figlia Maria Rosa e per la nostra famiglia. Mi fa un po’ effetto l’idea di diventare un nonnetto, ma è giusto così”.

“Penso che la mia esistenza e la famiglia, delle quali sono grato e ringrazio il Signore ogni mattina appena apro gli occhi, si stanno arricchendo. Sento che la vita va avanti, che ciò che ho seminato e coltivato continuerà anche attraverso Bianca”, aveva aggiunto.

La scelta del nome Bianca

La scelta del nome della piccola non è affatto casuale: lo aveva raccontato Maria Rosa De Sica parlando della sua gravidanza e delle emozioni legate ad essa. “Si chiamerà Bianca – aveva rivelato a Gente -. È uno dei nomi che mia mamma avrebbe voluto dare a me. Mi è sempre piaciuto e per questo l’ho scelto per mia figlia”.

Maria Rosa De Sica, cosa fa nella vita

La secondogenita dell’attore romano non ha scelto la strada tracciata dal padre nel mondo del cinema: classe 1987, Maria Rosa si è dedicata anima e corpo alla sua passione per la moda, diventando una fashion designer. Dopo aver conseguito un master in Fashion Design all’Accademia del Lusso, ha fondato insieme all’ex marito stilista Federico Pellegrini il brand Mariù, ispirato al nomignolo che le avevano dato in famiglia.

Oggi, dopo la fine del matrimonio con Pellegrini, Maria Rosa ha ritrovato il sorriso e la felicità accanto al nuovo compagno Francesco, che l’ha resa mamma per la prima volta. Anche lei non ha rinunciato ad annunciare su Instagram la nascita della piccola. “Sei arrivata tu, la nostra Bianca – le parole che accompagnano i tenerissimi scatti -. Finalmente in tre!“.