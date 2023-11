Fonte: IPA Caterina Balivo, 10 bikini che hanno fatto la storia

I personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma non solo loro, devono fare spesso (se non ogni giorno) i conti con critiche e commenti. C’è l’idea molto diffusa, infatti, che essere presenti e condividere la propria vita e le proprie idee sui social debba per forza significare che gli altri debbano e possano dire la loro.

Ma a volte c’è chi decide di rispondere e di farlo per le rime. È il caso di Caterina Balivo che, su Instagram, ha pubblicato un breve video con una risposta epica per hater e commenti non graditi. Compresa una richiesta per i suoi piedi.

Caterina Balivo risponde ai commenti suoi social (e lo fa per le rime)

Viviamo in un’epoca in cui tutti pensano di poter dire la loro: è l’epoca dei social, in cui la distanza tra noi e le altre persone sembra essere sempre più sottile, tanto da darci l’illusione di avere voce in capitolo sulle vite degli altri. Aspetto che, forse, si amplifica ancora di più quando si parla di personaggi famosi, di presentatori, attori o influencer. La loro vita, del resto, viene analizzata in maniera certosina: dai look che indossano, alle scelte di stile, da come posano, a che fisico hanno, da come si pongono, fino alla vita (privata o lavorativa) che conducono.

Succede anche a Caterina Balivo che, questa volta, ha deciso di rispondere ad alcuni commenti e di farlo con grande ironia. Su Instagram, infatti, ha condiviso un video in cui la si vede sorseggiare un calice di vino bianco, mentre tiene un libro tra le mani e con le espressioni del viso “reagisce” ad alcuni dei commenti che le hanno rivolto gli utenti.

Dai complimenti, alle domande inopportune, fino alle critiche più pesanti, passando anche per una richiesta sui piedi. Immaginamo una foto, perché non è specificato. Tra l’altro questi ultimi non è raro che vengano menzionati sotto i suoi post dagli utenti.

Un silenzio, il suo, che vale più di mille parole e che nell’espressività del viso rivela ciò che davvero pensa la conduttrice. Una risposta epica, perché così facendo Caterina ha dimostrato di non ignorare ciò che le viene scritto, cercando di accendere l’attenzione su un comportamento che colpisce non solo lei e non solo i personaggi famosi.

Le risposte più belle dei vip agli hater

Caterina Balivo, però, è solo una delle ultime di tante vip che, a un certo punto, hanno deciso di rispondere ai commenti degli hater. Come dimenticare, ad esempio, Chiara Ferragni che aveva deciso di essere particolarmente provocatoria. E così aveva pubblicato su Instagram alcune immagini sensuali di lei coperta solo da strisce sottilissime di tessuto e da strass, un look accompagnato da parole inequivocabili: “POV: io che mi guardo le spalle dagli haters”. Questa non è stata la prima risposta di Chiara ai commenti che le vengono rivolti, ma neppure l’ultima.

Anche Aurora Ramazzotti è nota per il suo non restare in silenzio. Di recente ha risposto per le rime a chi l’aveva accusata, dopo aver pubblicato una foto senza veli sotto la doccia.

In un’altra occasione, invece, era stata Cristina D’Avena a replicare a un insulto gratuito.

Queste sono solo alcune, delle numerose, volte in cui i personaggi dello spettacolo hanno deciso di dire la loro, di non restare in silenzio di fronte alle parole poco gentili e ai commenti inopportuni. Proprio come ha scelto di fare Caterina Balivo.