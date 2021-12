Cristina D’Avena, la risposta agli hater su Instagram è una lezione per tutti

Dopo aver segnato indelebilmente l’infanzia di tutte noi, Cristina D’Avena ci regala una lezione splendida. È su Instagram che la cantante ha festeggiato il suo ultimo successo, il disco d’oro per una delle sue bellissime colonne sonore che da bambine ci aveva fatto sognare. E tra i tanti commenti di congratulazioni ne è spuntato uno davvero cattivo, che però ha trovato giusta risposta.

Cristina D’Avena, la risposta agli hater

È ormai diverso tempo che Cristina D’Avena, da cantante amatissima da grandi e piccini, si è trasformata in una vera e propria star dei social. Le sue foto su Instagram sono sempre più belle: la scorsa estate ci ha deliziato con bikini da mozzare il fiato, ma ancora oggi – nonostante le temperature vertiginosamente crollate – non esita a mostrare il suo lato più sensuale, senza preoccuparsi della possibilità che le sue forme prosperose possano in qualche modo non essere gradite da tutti. In effetti, sotto uno dei suoi ultimi post condivisi sui social, è arrivato un commento denigratorio.

A quanto pare, la scollatura che Cristina ha sfoggiato sui social non è piaciuta a qualcuno. “Ma chi è che disse che Cristina D’Avena aveva subito una metamorfosi ed era diventata sexy?” – ha scritto una hater, per poi concludere il suo messaggio in dialetto, con una frase che tuttavia non necessita traduzione: “Io ‘a vec sempre ‘o cess”. Un insulto davvero gratuito, che ancora una volta arriva da una donna, a riprova di come siamo spesso noi ad essere le nostre prime nemiche. Tuttavia, la cantante non si è lasciata scoraggiare dall’offesa, e rispondendo alla sua hater ci ha regalato una bellissima lezione.

“De gustibus, io invece mi complimento per la tua classe ed eleganza” – ha scritto la D’Avena, senza abbassarsi al livello della commentatrice che, al contrario, non si è certo tirata indietro al momento di insultarla pubblicamente. Poche parole le sono state sufficienti per rimettere al proprio posto chi ancora pensa sia lecito esprimere il proprio giudizio (tra l’altro in maniera davvero volgare) sull’aspetto fisico di un’altra persona. Il suo è un messaggio importante, che ci ricorda di non prestare ascolto alle critiche che mirano a demolirci.

Cristina D’Avena, un nuovo traguardo

E pensare che tutto ha avuto inizio da un momento di pura felicità. Quando Cristina D’Avena ha pubblicato la sua foto, aveva infatti intenzione di festeggiare un bellissimo traguardo. La sua canzone Occhi di gatto, sigla di un cartone animato che ha conquistato intere generazioni di ragazzini, è oggi disco d’oro: “Ragazzi, mi hanno appena comunicato che il brano è stato certificato oro! Sono contentissima che questa sigla sia nel cuore di milioni di italiani” – ha scritto sui social, accanto ad una foto che sì mostra la sua scollatura, ma anche la prova tangibile (sullo schermo del suo smartphone) del successo raggiunto.

Sebbene l’offesa fosse dietro l’angolo, Cristina non si è scomposta e ha risposto con gran classe, dimostrandoci – se ancora ce n’era bisogno – la splendida persona che è. E se l’abbiamo sempre amata per le sue canzoni indimenticabili, ora abbiamo un motivo in più per apprezzarla.