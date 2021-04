Cristina D’Avena, su Instagram si mostra senza trucco: a 56 anni è splendida

editato in: da

Cristina D’Avena, Licia dolce Licia torna in tv: “Sono pazza di gioia”

Cristina D’Avena senza trucco è meravigliosa. L’artista bolognese ha voluto coinvolgere i suoi follower fin dalla prima mattina, con una foto su Instagram in cui si è mostrata al naturale prima di partire per la Capitale per motivi lavorativi: “Buongiornoooo! Oggi si parte per Roma…Vi penso!”.

Il selfie, pubblicato sulle sue pagine ufficiali, ha scatenato la curiosità dei suoi tanti fan, accorsi a complimentarsi per la sua bellezza genuina e senza filtri. Cristina D’Avena è solita condividere momenti di quotidianità con i suoi followers, che l’amano per la sua spontaneità.

Nel post social, ha voluto inoltre sottolineare la scelta di mostrarsi senza trucco attraverso la dicitura “no make-up, per presentarsi come la vera Cristina D’Avena, senza fronzoli e sovrastrutture. La sua decisione è stata vincente: i complimenti sono numerosi, alternati a quelli dei fan che hanno il piacere di ritrovarla – saltuariamente – sui suoi social.

In questi anni, la voce delle sigle dei cartoni animati ha incuriosito il pubblico mostrandosi in una nuova veste, più personale e intima. Cristina D’Avena è andata così oltre l’immagine amata dai bambini, conquistando una fetta di estimatori sempre più ampia per il suo carattere dolce ma deciso al contempo.

Nota anche per la serie Licia Dolce Licia – remake del celebre anime giapponese Kiss Me Licia – aveva anche manifestato la sua gioia per il ritorno in tv dello sceneggiato anni ’80, riproposto durante i lunghi mesi del lockdown. Le vicende di Licia e Mirko sono così tornate ad appassionare i telespettatori, che non si sono persi una puntata.

Nella sua lunga carriera, iniziata idealmente allo Zecchino D’Oro, ha incontrato alcune delle più grandi voci della musica leggera italiana. Iconici gli ultimi due album, Duets – Tutti Cantano Cristina e Duets Forever – nei quali ha coinvolto artiste del calibro di Arisa, Francesca Michielin, Emma Marrone e Noemi.

Grazie al suo talento sincero, Cristina D’Avena ha portato le sigle dei cartoni animati a un livello superiore, raggiungendo anche il palco del Festival di Sanremo con un’ospitata di grande successo. L’artista aveva inaugurato la serata delle cover con Federica Carta e Shade, mentre era stata super ospite anche nel 2016, per la finale.