Maria Elena Boschi, il fascino intramontabile del pizzo nero al Quirinale

Pubblicato: 3 Giugno 2026 13:25

Tra le protagoniste della Festa della Repubblica ai Giardini del Quirinale, Maria Elena Boschi sceglie il fascino intramontabile del pizzo nero. L'abito longuette a maniche lunghe, con raffinati motivi floreali e cintura sottile in vita, unisce rigore istituzionale e femminilità. Completano il look décolleté nere a punta e una clutch coordinata. Una scelta elegante e senza tempo che dà il via alla nostra carrellata dei look più interessanti avvistati alla celebrazione per gli 80 anni della Repubblica.
Eleonora Daniele Maria Elena BoschiStar e Vip
Foto di Ilaria di Pasqua

Ilaria di Pasqua

Lifestyle Editor

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.