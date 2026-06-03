Maria Elena Boschi, il fascino intramontabile del pizzo nero al Quirinale
Tra le protagoniste della Festa della Repubblica ai Giardini del Quirinale, Maria Elena Boschi sceglie il fascino intramontabile del pizzo nero. L'abito longuette a maniche lunghe, con raffinati motivi floreali e cintura sottile in vita, unisce rigore istituzionale e femminilità. Completano il look décolleté nere a punta e una clutch coordinata. Una scelta elegante e senza tempo che dà il via alla nostra carrellata dei look più interessanti avvistati alla celebrazione per gli 80 anni della Repubblica.