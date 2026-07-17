Maria Elena Boschi col compagno Roberto Vaccarella, abito in pizzo e trasparenze

Nella romantica cornice di Villa Borghese, Maria Elena Boschi ha catturato ogni sguardo mano nella mano con Roberto Vaccarella. A colpire, però, è stato soprattutto il suo look

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella

Sotto il cielo stellato di una delle serate più esclusive dell’estate capitolina, Roma ha riscoperto il fascino della sua grande bellezza mondana: nel cuore — verde — di Villa Borghese gli occhi erano tutti per una delle coppie più chiacchierate della politica e della cronaca rosa italiana. Stiamo chiaramente parlando di Maria Elena Boschi e il compagno Roberto Vaccarella, che con questa apparizione pubblica hanno saputo unire magistralmente eleganza istituzionale e romanticismo. Ma non solo.

Complici, affiatati e ormai perfettamente a proprio agio davanti ai flash: la storia d’amore tra i due sembra procedere a dir poco a gonfie vele. In occasione del prestigioso appuntamento la coppia è apparsa particolarmente radiosa, attirando gli sguardi sì per l’evidente sintonia, ma anche grazie ad una scelta stilistica particolarmente ricercata. A colpire nel segno è stato infatti forse soprattutto il look della deputata, elegantissimo e inaspettatamente attento alle tendenze. Vediamolo insieme nel dettaglio.

Maria Elena Boschi, pizzo color cioccolato (e tanto romanticismo) a Villa Borghese

Lo sappiamo: l’estate romana sa regalare atmosfere uniche, dove la storia millenaria della città si fonde con la mondanità. Se poi vi si aggiunge il fascino della cronaca rosa, lo spettacolo diventa imperdibile. Ebbene, è stato proprio questo scenario ad ospitare una delle apparizioni pubbliche più affascinanti della stagione: nella splendida e monumentale cornice di Villa Borghese tutti gli occhi dei presenti e gli obiettivi dei fotografi si sono concentrati su Maria Elena Boschi ed sul suo compagno, l’avvocato Roberto Vaccarella.

La coppia, ormai stabilmente unita e tra le più seguite dell’anno, specie dopo la passata rottura della deputata con l’attore Giulio Berruti, sembra aver scelto consciamente uno dei più importanti appuntamenti con la cultura della Capitale per mostrarsi in tutta la sua complicità.

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A catturare l’attenzione della serata non è stata soltanto l’intesa evidente tra i due, ma anche la straordinaria mise di lei: la parlamentare ha infatti sfoggiato un outfit di rara eleganza, un abito da sera realizzato interamente in pizzo color cioccolato, dalle trasparenze studiate al millimetro.

La scelta di questo tessuto ha saputo sicuramente coniugare una sensualità raffinata con il rigore richiesto dal contesto istituzionale, confermandocela come una delle figure pubbliche più attente al linguaggio couture. Il gioco di velature ed i ricami leggeri esaltavano perfettamente la sua, mentre i sandali con il tacco e la clutch metallizzati apportavano il giusto tocco di luce all’insieme.

Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella, la storia d’amore

Passeggiando tra i viali alberati del parco appena prima dell’inizio dell’evento, Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella si sono concessi ai flash con grandi sorrisi, chiacchierando amabilmente e scambiandosi sguardi d’intesa a testimoniare un legame ormai maturo e profondo.

La scintilla era scoccata nell’autunno del 2025, a Capalbio, poco dopo la fine della lunga e storica relazione della deputata con l’attore Giulio Berruti, durata circa cinque anni. I primi rumors, e le successive conferme dei media, sono emersi quando i due sono stati immortalati insieme in sella a delle biciclette proprio nella suggestiva località toscana, tradendo una complicità immediata, favorita probabilmente anche da una pregressa rete di amicizie comuni: l’avvocato romano è infatti il fratello di Elena Vaccarella, compagna del presidente del CONI Giovanni Malagò, con cui la Boschi condivideva già da tempo uno stretto rapporto amichevole.

Una presenza, quella della coppia, che non ha potuto che aggiungere un tocco di autentico glamour ad una notte romana già carica di magia e arte.