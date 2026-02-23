Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Saint Laurent Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

Da qualche tempo un nuovo neutro è in città e minaccia di prendere il posto del nero, contribuendo a sfatare quel mito — oramai un filo stantio — che lo eleggeva a jolly assoluto del guardaroba, donante su tutto e su tutti. Stiamo parlando del marrone, che con le sue infinite sfumature rappresenta il nuovo terreno di sperimentazione nell’inverno 2026. Esibito ton sur ton oppure accanto ai colori più audaci sulla piazza, la sua è un’attrattiva tutt’altro che ovvia e vale davvero la pena farne la conoscenza.

Il marrone è il nuovo nero? Quali nuances provare e in quali combo nell’inverno 2026

Spargendo tutt’intorno sorpresa e sgomento, l’odierna scena della moda ci ha presentato il marrone come nuovo neutro d’elezione: una tendenza, questa, a cui noi tutti — una volta superato l’iniziale stato di shock, si intende — ci siamo dimostrati disposti a cedere vista la natura gloriosamente versatile, sofisticata terrosa e infinitamente lusinghiera della sua tinta protagonista.

Al centro dell’attenzione per l’intera durata del 2025, il colore del cioccolato è entrato ufficialmente a far parte del regno dello stile in questo 2026 riletto in chiave couture e decisamente molto più frizzante rispetto al passato. In base anche a come è abbinato, questo sa risultare fresco e caldo al contempo e promette di tenerci compagnia almeno sino all’arrivo della primavera.

Dati alla mano non c’è, in realtà, poi molto da stupirsi circa la sua recente onnipresenza: si tratta di una tonalità intensa e accogliente, che inevitabilmente dona profondità al guardaroba invernale. Per giunta è facile da abbinare e si sposa con eleganza a quasi ogni texture, dal velluto a coste al suede.

Lo si è appurato in diversi look chiave delle passerelle della stagione: da Tory Burch il marrone era proposto su dei pantaloni di tuta verde lime realizzati in pile giapponese double-face, da Brandon Maxwell abbiamo apprezzato un’audace combo di giacca e pantaloni in pelle coordinati, da Prada una camicia in stile pigiama cacao.

È stato poi una volta approdato sui capispalla di stagione che il marrone ha dato il meglio di sé, svelando mille e una gradazioni cromatiche tutte diverse tra loro ma altrettanto golose: era color cappuccino sul lungo cappotto di Ferragamo, proposto in total look, cannella su quello con cintura di Stella McCartney, scuro e freddo come la cioccolata fondente sulle soffici eco-pellicce di Prada e Gucci, più chiaro e caldo come quella al latte sul soprabito in pelle di Coach mentre caramello su quello firmato Fendi.

A fare la differenza, però, sono a quanto pare gli abbinamenti. Dimenticate pure quell’aura di fiducia che la vicinanza ai soliti beige e panna emanava: dal 2026 il marrone entra a far parte di palette ben più audaci, è posto accanto a sfumature studiate, in grado di cambiare da subito l’equilibrio del look, appellandosi alle vivaci leggi del color block. Dal verde al viola, passando per il rosso, il rosa ed il terracotta, dal giallo fino al blu, davvero nessuno dei vibranti colori attulamente in vigore manca all’appello.

Marrone e giallo (burro)

Qualche stagione fa, mentre il colore della terra iniziava ad essere imposto come alternativa credibile al nero, conquistando il guardaroba di ogni fashionista dagli accessori ai capispalla, parallelamente anche il giallo veniva fortemente rivalutato. In particolare parliamo di quella nuance sofisticata e desaturata nota al mondo come giallo burro, la stessa che ha dominato la moda della passata primavera/estate e che si preannuncia un grande cult anche per la prossima.

In pedana questa improbabile coppia cromatica è apparsa in più versioni: da Diesel si trattava di una camicia dall’effetto stropicciato accostata a gonna midi, da Fendi un cappotto faux fur rischiarato dagli accessori.

Miu Miu ha puntato sulla pelle, Prada sui contrasti più accesi, Saint Laurent invece ha smorzato la stampa leopardata con una gonna ocra.

Marrone e rosso

Tra gli abbinamenti di maggior carisma troviamo poi senza ombra di dubbio quello del marrone con il rosso: il gioco dà il suo meglio con i toni profondi quali il bordeaux, il ruggine o il mattone, come visto da Ferragamo, capaci di interagire perfettamente con la base calda del primo evitando contrasti troppo netti.

Il ciliegia e il carminio sono maggiormente efficaci se vicini a marroni chiari o dorati, come visto da Coach e Proenza Schouler, mentre il cuoio ed il cioccolato richiamano rossi spenti e terrosi. Dalla sua Bottega Veneta ha invece puntato su di un rosso lacca brillante che staccava su fango e taupe.

Marrone e blu

Tra gli abbinamenti colore più interessanti del momento c’è di sicuro quello tra il marrone ed il blu. Una combinazione che a gran sorpresa funziona, proprio perché mette in dialogo caldo e freddo: da Miu Miu si è potuto apprezzare il blu navy dei cappotti unito al testa di moro ed al tabacco, su materiali a contrasto come la lana pesante e la pelle lucida.

Loro Piana, fedele al lusso tattile, ha presentato completi in cashmere blu notte insieme ad accessori e calzature marrone bruciato, in pieno stile quiet luxury. Ma ecco controbattere con decisione Anthony Vaccarello, che da Saint Laurent ha esplorato il contrasto di gran carattere tra blu elettrico e marrone cioccolato, rievocando istantaneamente l’estetica anni Ottanta attraverso silhouette strutturate e pantaloni più fluidi.

Marrone e viola

Viola e marrone? Un grande sì secondo Gucci, come dimostrato da quell’arioso abito midi color prugna sfoggiato insieme alla dionysus cuoio, in passerella. A quanto sembra le sfumature più scure del primo sanno valorizzare i marroni più profondi, mentre quelle più delicate alleggeriscono quelli più chiari.

Nelle collezioni dedicate all’autunno/inverno 2026 di Miu Miu Miuccia Prada e Raf Simons hanno giocato con texture vissute, accoppiando capi in pelle marrone usurata a dettagli e sottogiacca viola intenso o lavanda, mentre Altuzarra e Versace hanno reso l’ametista ed il prugna gli assoluti protagonisti con blazer e cappotti accostati a capi color cammello, per rompere i classici schemi invernali.

Marrone e verde

Infine, prende spunto dalla natura il binomio marrone-verde: da Fendi gli sguardi erano tutti per il contrasto tra verde oliva e color caramello, grazie a cappotti in pelle e soffice maglieria.

Da Tod’s a catalizzare l’attenzione era invece stato un profondo verde foresta contrapposto al testa di moro, tra suede e nappa, tra tagli minimalisti e accenti anni Settanta, o ancora da Prada il color cioccolato unito al verde menta. Basta un appena un po’ di fantasia, insomma: ad un così grande must-have tutto è concesso.