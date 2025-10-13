Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Come rendere d’improvviso statement un look altrimenti semplicemente ordinario? Lasciandosi scivolare senza resistenze in un caldo cappotto. Se alla moda, come ci insegnano le più avvedute It-girl, meglio ancora.

Avvolgente, soffice ma soprattutto versatile è senz’altro lui il capospalla protagonista della fredda stagione, in vigore dall’esatto momento in cui quella piacevole frescura post solleone diviene gelo, e nemmeno il caro vecchio blazer basta più, dall’alto della sua irresistibile aura sartoriale.

Perché lo amiamo tanto? Forse perché sa adattarsi perfettamente a qualsivoglia occasione, elevando gli abbinamenti da giorno più cozy e chiudendo persino le mise da gran sera più elaborate; forse perché senza sforzo alcuno trasuda lusso da ogni fibra. Di certo perché rimane sempre sé stesso, pur assumendo di anno in anno le forme delle tendenze più cool in circolazione.

Se trench e giacche di pelle dominano la scena nelle giornate autunnali più miti, i cappotti sono tutto ciò che ognuna di noi indossa da ottobre inoltrato a fine marzo. Così, puntualissimo come da tradizione, anche per l’autunno-inverno 2025/26 ecco l’insostituibile coat riconfermarsi nel ruolo di assoluto must-have del periodo, pronto a coprirci con — e di — stile per ripararci dalle intemperie.

Guardando alle ultime sfilate, infatti, appare lampante come i modelli in voga non siano da vedere solamente come una banale giacca, da estrarre dall’armadio unicamente al bisogno, ma come capo caratterizzante l’intero look.

Dalle spalle pronunciate e la silhouette oversize, lunghe fino ai piedi e arricchite da dettagli come frange, applicazioni e cinture in vita, in tonalità fondenti e lussuose, sfumature neutre o più vivaci, con revers a lancia, applicazioni 3d, orli lavorati o decorazioni preziose e metalliche, le nuove proposte promettono di conquistare al primo sguardo. Consigliamo caldamente di proseguire nella lettura per appurarlo, e di non esitare a cliccare sul link diretto all’acquisto.

Cappotto con sciarpa, coprirsi non è mai stato così semplice (e cool)

A spiccare sul panorama cappotti di stagione sono, incontrastati, i cosiddetti scarf coat: parliamo di quei sofisticatissimi modelli dotati di sciarpe integrate, colli abbondanti e/o inserti drappeggiati, dettagli insoliti, che giocano con il concetto di layering e di protezione, e che con un gesto spingono a coniugare perfettamente l’utile ed il dilettevole.

Funzionale e alla moda, il cappotto con sciarpa incorporata incarna adesso — e finalmente — la soluzione di stile ideale per tutti coloro che sono all’ instancabile ricerca di una dose extra di calore. E, perché no, anche di unicità. Ad accorrere in aiuto in questo senso sono stati, con le proprie collezioni invernali, Toteme, Liu Jo, Massimo Dutti, Stefanel e COS.

Cappotto scamosciato, tra eleganza e morbidezza

Il cappotto più glamour dell’autunno-inverno 2025/26? Non c’è ombra di dubbio: quello scamosciato. Appesi al chiodo — o, per meglio dire, nell’armadio — per qualche anno di troppo poiché erroneamente considerati demodé, i capispalla in suede sono la più grande ossessione del momento per ogni fashion addicted degna d’esser considerata tale.

Un vero e proprio concentrato di raffinatezza vintage, morbidezza e comfort a cui, va da sé, non si può in alcun modo rinunciare. Lo ha stabilito Prada, e lo hanno confermato Nour Hammour, Arma e Doppelgänger.

Per tutti coloro che non hanno avuto la fortuna di accaparrarsene uno frugando senza troppe aspettative negli armadi di nonni e genitori, i cappotti in simil camoscio di quest’anno si possono scegliere tra le sfumature più calde e avvolgenti del marrone, dal cammello al cioccolato fondente, e si indossano vicino a toni neutri, per un ulteriore non so che di ricercatezza, o in chiave color block grazie a tutte le contemporanee nuance vibranti.

Cappotto classico: nero o cammello?

Nella storia della moda vi sono capi che possono e devono essere considerati gli autentici pilastri del giusto guardaroba. Ebbene, il cappotto nero è proprio uno di questi: versatile, di classe e sempre di tendenza, questo torna a farci sognare anno dopo anno senza mai perdere un grammo del suo riconoscibile fascino.

Da abbinare letteralmente a tutto è lui l’alleato insostituibile di stagione, indispensabile nella creazione dei look di ogni giorno, da mattina a sera. Il modello su cui puntare? Quello XXL, a doppiopetto e con cintura: sono tutti d’accordo, da Max Mara a & Other Stories.

Riconducibile al primo per la stessa eleganza effortless, il cappotto cammello è un altro di quei clamorosi pezzi che non conosce tempo. Neutro, ultra chic e persino di gran tendenza al momento, sta bene praticamente con tutto: dall’entrata in ufficio al tempo libero, accostato al più rigoroso dei tailleur o al paio di jeans più rilassato, sa regalare quel tocco in più in ogni contesto. Parola di Michael Kors, ma anche di Pinko e Toteme.

Cappotto con pelliccia (rigorosamente fake)

Quest’autunno/inverno così come lo scorso, o forse un po’ di più, pellicce sintetiche e cappotti con inserti in faux fur occupano un posto d’onore sul vertice delle tendenze.

Colli, revers e bordi effetto peluche sono i dettagli imprescindibili da ricercare d’ora in poi: d’ispirazione rétro e dall’intramontabile allure animalesca, si sono visti in passerella da Fendi, Prada e Ralph Lauren valorizzare i design più diversi, da quelli fluidi e oversize a quelli sobri e sartoriali.

Interamente zebrati, muccati, pitonati o, più semplicemente, maculati, i cappotti animalier del 2025/26 si ispirano sempre al manto degli animali selvaggi ma con una inedita licenza artistica stavolta: nei colori canonici o più accesi, non permetteranno certo a nessuno di passare inosservato.

Cappotto lungo, eleganza maxi

Quotidiano rifugio dei fashionista più freddolosi, i cappotti lunghi non solo la perfetta sintesi delle tendenze più calde (in ogni senso possibile) del momento: tra vestibilità XXL e design doppiopetto di gusto sartoriale, questi consentono di ripararsi dal freddo senza necessariamente rinunciare alla giusta razione di glamour giornaliera.

Grazie ai loro caratteristici orli lunghissimi, spesso tanto da carezzare il pavimento, o quantomeno midi, che sfiorino il gambale degli ankle boots, i modelli in questione hanno l’intrinseca capacità di rendere subito più elegante qualsiasi outfit sottostante. Sì, finanche quelli arrangiati con poca attenzione all’ultimo minuto. Da Balenciaga a Khaite le possibilità di scelta sono innumerabili.

