Getty Images Isabel Marant Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

Tra le shoeaholics più incorreggibili sulla faccia dell’intero globo vi è una sottocategoria aspramente criticata dalle proprie simili per pura inclinazione naturale: quella di coloro che amano indossare gli stivali anche sotto il sole cocente. Perché d’altronde si sa, certe passioni sono tanto intense e brucianti da non poter conoscere stagione. Da indossare sotto a minigonne, slip dress ma soprattutto shorts, volenti o nolenti queste calzature sono divenute con il tempo molto più che un accessorio prettamente invernale ma un elemento statement, una vera e propria cifra stilistica, un manifesto — pelle su suola — di grande personalità. Ebbene, è esattamente questa classe di fashion addicted che gioirà dinanzi alla seguente notizia: il momento di gloria degli ankle boots è tornato, e nessuno potrà più squadrarvi dall’alto al basso d’ora in avanti. I modelli più cool dell’autunno-inverno 2025/26 sono già stati svelati.

Gli ankle boots sono tornati: i modelli di tendenza per l’autunno-inverno 2025/26

Se per alcuni non è mai troppo presto — o tardi, dipende dai punti di vista — per indossare un paio di stivali, l’autunno è quel periodo dell’anno perfetto per iniziare ad introdurre nel guardaroba la giusta via di mezzo tra questi e le infradito: gli stivaletti. Noti al mondo ma soprattutto agli amanti degli anglicismi alla moda come ankle boots, questi occupano attualmente la vetta delle calzature di tendenza per la mezza stagione in corso. Colpa della loro mezza misura, o del loro livello di stile, pieno zeppo?

Sulla scia del revival, per certi versi i modelli ora popolari non sono poi così lontani da quelli che si indossavano negli anni Novanta: in passerella si sono visti tornare a passo svelto gambali da pirata, scamosciati e dalla silhouette slouchy, accenti animalier di varia entità e biker.

Da Louis Vuitton erano a punta, con tacco e foderati in shearling, accostati tanto ad abiti tartan quanto a pantaloni cargo, da Isabel Marant, invece, costellati di borchie e con il gambale morbido vicino a gonne in pizzo e avvolgenti giacche di lana.

In pedana un’interpretazione particolarmente nostalgica era quella di Missoni, in pelle maculata dai riflessi metallici; opposta, ancora, la collaborazione tra Cecilie Bahnsen e The North Face: sapevano tanto di gorpcore gli stivaletti con zip e suola in Gore-Tex, a fiori.

Volendo fare un bilancio, per questo autunno-inverno 2025/26 la pelle ultra liscia si affianca alla texture morbida ed avvolgente tipica del camoscio e, quando serve un tocco di carattere, ecco arrivare al trotto il frizzantissimo cavallino: è lui la vera e propria new entry di stagione, pronta ad apportare vibrazioni selvagge ma sofisticate al tempo stesso al guardaroba di tutti i giorni.

E per quanto riguarda la imprevedibile palette colori? Resta sul trono nero, sempre e comunque cool, ma continuano la loro incessante ascesa tutte quelle nuance calde e gourmand come il cioccolato extra dark, il caramello fondente ed il liquoroso bordeaux.

Sempre più stilosi e sempre più trasversali, i modelli ora di tendenza sono stati reinterpretati attraverso linee leggere, tonalità eleganti e dettagli inediti, in grado di stravolgere la (mala)sorte di qualsivoglia outfit improvvisato. Incredibilmente versatili, chic e a tratti sportivi, questi promettono di adattarsi con facilità e disinvoltura a davvero ogni occasione, ponendo in perfetto equilibrio comfort e glamour.

Perciò tacco sì, grazie, ma con misura: l’altezza ideale a cui mirare questa stagione secondo gli esperti si aggira attorno agli 8 cm, quel giusto compromesso nel segno della raffinatezza che mette d’accordo slancio e comodità. Sul tema texani e chelsea boots continuano a dominare la scena modaiola urbana con la loro aura effortless ma di carattere.

Dalle proposte alla caviglia dotate di tacco alto e deciso, l’ideale per slanciare con eleganza persino i look più essenziali, fino alle varianti flat e vagamente sporty, concepite ad hoc per quelle giornate che sanno tanto di maratona ma senza per questo dover necessariamente rinunciare allo stile, davvero nessuno manca all’appello. Insomma, è la varietà il loro vero punto di forza. Che ci dicono le passerelle? Te lo spieghiamo subito.

Biker boots, gli stivaletti rock e grintosi che conquistano (anche) l’autunno 2025

Modello cult del panorama moda fortemente grunge degli anni Novanta, i cosiddetti biker boots sono il must-have delle fashioniste più rigorose dagli anni Duemila. Le sfilate di stagione ce li hanno riproposti nella loro versione estrema, di pelle e con fibbie imponenti ad adornarne la linea, ergendoli ad elemento portante del look.

Sotto a gonne e abiti dalle lunghezze più diverse per gli outfit casual di tutti i giorni, sanno sfoderare tutto il loro animo rock mai davvero sopito se in combo ai jeans dritti o ai famigerati skinny, specie se ad effetto artisticamente used.

Stivaletti slouchy, tra nostalgia e comfort

Nell’ultimo paio di stagioni il filo rosso a legare le tendenze è sicuramente l’amore per l’oversize, e questo, chiaramente, non può che valere anche per il footwear.

Assoluto must-have del periodo, gli stivaletti slouchy — quelli con il gambale XXL dalla tessitura morbida, pieghevole e arricciata alla Jack Sparrow, per intenderci — sono tornati a noi in versione più discreta, con il comfort come irresistibile tentazione. Il plus che non ti aspetti? Slanciano incredibilmente la figura. Insomma, non c’è davvero motivo per non dare loro una chance.

Chelsea boots, tra vibes equestri e altissimi picchi di stile

Versatili, comode ma, soprattutto, impermeabili: le scarpe per la pioggia sono quella categoria di calzatura forse antiestetica ma a dir poco fondamentale in un guardaroba autunnale che si rispetti, fide alleate dei look formulati al solo scopo di affrontare le giornate più uggiose. Altrettanto fondamentale, però, è scovarne un modello accattivante che si abbini con facilità alla più vasta selezione di capi. Ed ecco per l’occasione entrare in gioco (ancora una volta) i chelsea boots.

Le proposte emerse per l’autunno-inverno 2025/26 vanno dalla classica pelle agli inserti in tessuto, sono arricchite con fibbie metalliche e laccetti grintosi, con i soliti pratici elastici prontissimi ad agevolarne (e velocizzare) la calzata. Parliamo di una tipologia di anfibi, perfetta per creare mise comfy ma comunque tremendamente ricercate.

Texani, trendy e intramontabili

Tra stivali e stivaletti, quelli che a detta di molte non hanno stagione sono certo i camperos o texani: nel dubbio, però, l’autunno è proprio il loro momento.

Rivelatisi inaspettatamente perfetti per sdrammatizzare pantaloni sartoriali e abiti lunghi e fluttuanti, chi era presente alle passate settimane della moda consiglia di inserirli immediatamente in wishlist in vista dei primi freddi. le It-girl, invece, consigliano di abbinarli a gonne ampie e fluide, per ottenere quell’effetto boho-chic tanto ambito.